Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplanıyor
Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplanıyor

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplanıyor

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun ekim ayı olağan toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplanıyor, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun ekim ayı olağan toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu Toplantısı saat 12.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişlerini gerçekleştirmek üzere toplantıya teşrif etmeleri beklenmektedir." denildi.

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:22 Kaynak: AA
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