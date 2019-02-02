Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, "Futbol takımımızın içinde bulunduğu durum göz önünde bulundurularak transfer dönemini en verimli şekilde değerlendirdik.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, "Futbol takımımızın içinde bulunduğu durum göz önünde bulundurularak transfer dönemini en verimli şekilde değerlendirdik." dedi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu olağan toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporunu okuyan kulübün genel sekreteri Becan, futbol takımı ve amatör branşlar hakkında bilgilendirme yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la geleceği inşa etmek için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Becan, "Futbol takımımız ligde arzuladığımız yerin çok uzağında kaldı. Futbol takımımızın içinde bulunduğu durum göz önünde bulundurularak transfer dönemini en verimli şekilde değerlendirdik. Hocamızın talepleri doğrultusunda gerekli transferleri yaptık." ifadelerini kullandı.

Sevil Zeynep Becan, amatör şubeler hakkında da bilgilendirme yaparken, sarı-lacivertli taraftarlara destekleri için teşekkür etti.

70 yıllık üyelere plaket

Divan kurulu toplantısında 70 yılını doldurmuş iki üyeye plaket verildi.

Üyelikte 70 yıllarını dolduran Ali Yılmaz Uslu ve İrfan Etiler'e plaketlerini başkan Ali Koç takdim etti. Salondaki üyeler tarafından büyük alkış alan Uslu ve Etiler'in gözlerinin dolduğu görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:51 Kaynak: AA

Spor
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