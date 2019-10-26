Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yapılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun ekim ayı olağan toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporunu okuyan genel sekreter Kızılhan, şöyle konuştu:

"Kulübümüzün tarihi günlerinden birine şahitlik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 25. yılını doldurarak divan kurulu üyemiz oldu. Kendileri birazdan buraya gelerek bizi şereflendirecektir. TSK'nın Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na da değinmek istiyorum. Bu ülkenin fertleri olarak bu operasyonun neden olması gerektiğini ve önceliklerimizi biliyoruz. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize de şifa diliyorum. Allah devletimize, askerlerimize güç, kuvvet ve kudret versin."

Amatör branşlar hakkında da bilgiler veren Kızılhan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda gümüş madalya kazanan Fenerbahçeli sporcu Buse Naz Çakıroğlu'nu da tebrik ederek, kürsüye çağırdı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da kürsüye gelerek Buse Naz'ı tebrik etti. Buse Naz, yaptığı konuşmada, "23 yaşındayım, bu sene çok büyük başarılar elde ettim. Bunu da bu bayrak altında elde ettim. Bu sene iki Avrupa şampiyonluğum, bir dünya ikinciliğim var. Fenerbahçe'yle ömür boyu gönül bağım devam edecek. Önümüzde olimpiyat var. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. İnşallah, Tokyo'da da altın madalya alarak karşınızda olacağız." ifadelerini kullandı.