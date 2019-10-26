Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı - Cumhurbaşkanı Erdoğan (6)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu ekim ayı olağan toplantısına katılarak konuşma yaptı. Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:54 Kaynak: AA
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