Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı - Cumhurbaşkanı Erdoğan (5)
Son Dakika Güncel Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı - Cumhurbaşkanı Erdoğan (5)

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı - Cumhurbaşkanı Erdoğan (5)

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu ekim ayı olağan toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu ekim ayı olağan toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı - Cumhurbaşkanı Erdoğan (5)

Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:31 Kaynak: AA
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