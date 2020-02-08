Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı - Son Dakika
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

7 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı başladı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı başladı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya kulüp başkanı Ali Koç, yöneticiler ve üyeler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, ocak ayının son haftasında yapılması gereken bu toplantının bazı nedenlerle şubat ayına alındığını belirtti.

Sarı-lacivertli futbol takımının bu sezon iyi bir performans sergilediğini vurgulayan Küçük, "Futbol takımımız geçen sezon başarılı olamadı. Bu sezon ise son derece başarılı maçlar yapıyor. Ama ülke genelinde kulübümüzün aleyhinde senaryolar yazılmaya başlandı. Geçmişte Aziz Yıldırım haklı çıkışlar yapmış, 2018'de seçilen başkan Ali Koç ve yönetimi de aynı haklı mücadeleyi ifade ediyorlar. Başkanımızın 12 Ocak'ta Antalya'da yaptığı konuşma çok anlamlıdır. Başkanımız, '3 Temmuz'da bize kumpas kurularak kulübümüz zora sokulmak, şampiyonluğumuz önlenmek ve kulübümüze el koyulmak istenmiştir.' demiştir. Bunun bir benzerini yaşıyoruz. Bu sözler gerçekten çok anlamlıdır. Başkanımızın bu beyanının doğru olduğunu ve başkanımızı desteklediğimizi beyan ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Futbolda şike" davası sürecinde yaşananlarla ilgili bilgi veren Vefa Küçük, "Biz devletimizi, vatanımızı ve bayrağımızı desteklemeye ve bizi yönetenlerin yanından yer almaya devam edeceğiz. 3 Temmuz kumpasına uğrayan eski başkanımız Aziz Yıldırım hukuk nazarında beraat etti. Vicdanlarımızda beraat etmişti zaten. Haklılığını biliyorduk. Ancak bizden başka kimse bilmek istemiyordu. UEFA'ya şikayet yazısı yazanlar, 'cezaevinden çıkamaz' diyenler, Türkiye Futbol Federasyonuna itiraz edenler ve mahkemenin kararını temyiz etmek isteyenler mahcup oldu. Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Kulübü haklı çıktı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe için bu eziyetlere katlandı. Kendisine sağlık ve başarı diliyorum." diye konuştu.

Vefa Küçük, son olarak Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya başta olmak üzere birçok ilde hissedilen depremde, Van'daki çığ faciasında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar ile şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ise yönetim kurulu faaliyet raporu hakkında bilgi verdi. Son 3 ayda amatör şubelerde kazanılan başarılar, salondaki ekrana yansıtılarak üyelere izletildi.

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:38 Kaynak: AA
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