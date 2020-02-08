Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı - Son Dakika
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Derneğinin borcunun 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon lira olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Derneğinin borcunun 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon lira olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan yüksek divan kurulu toplantısında Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş, derneğin borcu hakkında bilgi verdi.

Denetleme kurulu raporunu okuyan Durutaş, nakit çıkışını gerektirmeyecek gelecek aylar ve yıllara ait toplam borcun 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon lira olduğunu belirtti. Durutaş, derneğin gelecek aylar ve yıllara ait gelirinin ise 279 milyon lira olduğunu aktardı.

Geçen yılın ilk 9 ayında derneğin 185 milyon lira zarar ettiğini anlatan Durutaş, 31 Aralık 2018'e göre ise zararın azaldığını belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:44 Kaynak: AA
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