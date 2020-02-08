Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı sona erdi

Fenerbahçe Kulübünün Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında üye Ufuk Aydın'ın konuşmasına başkan Ali Koç ile yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük tepki gösterdi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda söz alan Ufuk Aydın'ın eleştirilerine ilk önce Ali Koç yanıt verdi.

Koç, Ufuk Aydın'ın "Türkiye Futbol Federasyonunda Fenerbahçe'yi sizin dışınızda orada kim temsil ediyor?" sorusuna, "Ne demek istiyorsunuz burada. Bizden Fenerbahçe yönetiminden, TFF'ye yollanmış bağımsız üye diye bir şey yok. Sayın Selim Soydan yönetim kurulu üyesi bizle alakası yok. Bizi temsil eden yönetim kurulu üyesi yok federasyonda. Yanlış bilgiler çerçevesinde konuşuyorsunuz. Biz bir kişiyi önermedik. Önersek de resmi olarak kulübü temsil eden biri olmaz. Selim Soydan ile derdiniz varsa açıklayın. Sorunuz anlaşılmıyor." şeklinde yanıt verdi.

Konuşmasında kulübü olağanüstü kongreye de davet eden Ufuk Aydın, sık sık Vefa Küçük'le de diyaloğa girdi.

Ufuk Aydın kürsüden indikten sonra konuşan Vefa Küçük, şunları kaydetti:

"Ufuk Aydın ikinci kez usulsüzlük yaptı. Kendisine söz verdim vermekle yanlış yaptım. Cumhurbaşkanı'nı çağırmayıp keşke seni ekim ayında konuştursaymışız! Ekim ayında devletimizin en büyüğü geldi ve burada devlet protokolü uygulandı. Cumhurbaşkanı'na değil de sana veya senin gibi dostlarımıza mı öncelik tanıyacağız? İnsafa davet ediyorum seni. 16 bin 92 oy alan bir yönetim ne yaptı ki olağanüstü kongre istiyorsun. Ben Ali Koç'a oy vermedim. Sandıkta onu tutmadım ama ne yanlış yaptılar ki senin gibi olağanüstü kongre süreci istiyorsun. Yazıktır, günahtır."

Bu arada divan kurulu üyelerinin bir bölümü de Ufuk Aydın'a tepki gösterdi. Bazı üyeler Aydın'ın yanına giderek dışarı çıkmasını istedi. Vefa Küçük, üyelerden sakin olmasını istedi.

Yüksek divan kurulunun olağan toplantısının sonunda üyelerin konuşmalarına cevap vermek için kürsüye gelen Ali Koç, Trabzonspor maçından sonra çıkan ırkçılık tartışmalarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Şaşırmadık ama üzüldük. Fenerbahçe'yle alakası olmayan bir durumdur. Irkçılığın hiçbir şekilde Fenerbahçe değerleri çerçevesine kabul edilemeyeceğini biliyoruz. Değil 3-5 kişi bir kişinin bile sorumsuzca mesaj atması kabul edilemez. Türk futbolu Avrupa'dan bir konuda iyiyse o da ırkçılık konusudur. Rekabet öyle bir seviyeye geldi ki bunun yurt dışı basınında gündeme gelmesi ülke sporuna zarar vermiştir. Bizim kültürümüzde yoktur ama bunun bile dönüp dolaşıp Fenerbahçe'ye yakıştırılması aslında Türkiye'de rekabetin nerelere geldiğini göstermiştir. Yurt dışında maalesef ülkemizin itibarını olumsuz etkiler. Keşke olmasaydı böyle şeyler."

Ali Koç'un konuşmasıyla toplantı sona erdi.