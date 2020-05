Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Menajeri Cenk Renda, sarı-lacivertli camianın desteği ve ilgisiyle koronavirüsü yendiğini söyledi.

Online olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Renda, "Koronavirüse ilk yakalanan insanlardan biriyim. Piskolojik olarak çok zor bir dönem geçirdim. Sponsorumuz Liv Hospital'a, başkanımız Ali Koç'a, yönetim kuruluna, taraftarlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zor bir dönemdi ve beni hiçbir gün yalnız bırakmadılar. Başkan her gün aradı ve hastalığımla ilgili bilgi aldı. Sonrasında 15 günlük karantina süreci yaşadım. O da çok zordu ailemden uzaktım." ifadelerini kullandı.

Süreç sonunda sağlığına kavuştuğunu ve bunun için çok mutlu olduğunu dile getiren Renda, "Fenerbahçeli olduğum için çok mutluyum. O kadar değerli bir kulübün mensubuyum ki beni hiçbir gün yalnız bırakmadılar. Sevildiğimi hissettim, bu beni çok mutlu etti ve hastalığı yenmemde müthiş pay sahibi oldu. İyi ki Fenerbahçeliyim." diye konuştu.

Burak Kızılhan: "Devletimizin ve milletimizin yanındayız"

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sarı-lacivertli camianın devletin ve milletin yanında olduğunu dile getirdi.

Salgın nedeniyle oldukça zor bir dönemden geçildiğini ve bu sebeple bir dizi önlem aldıklarını hatırlatan Kızılhan, "Bu dönem boyunca sağlık gibi konularda gece gündüz demeden çalışan emekçilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Pandemiyi yalnızca 'küresel bir salgın' olarak tanımlamamız mümkün değil. Küresel salgın nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi kulübümüzde de faaliyetlerimiz durmuş veya azalmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin söz konusu dönemde herkesin taktirini kazanacak işlerin altına imza attığını vurgulayan Kızılhan, şunları kaydetti:

"Virüs salgınına karşı verilen her mücadelede devletimizin ve milletimizin yanındayız. Fenerbahçe kritik mücadele dönemi boyunca sürecin başından sonuna dek hayata geçirdiği desteklerle Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu devletimize, milletimize ve camiamıza bir kez daha göstermiştir. Fenerbahçe Kulübünün asırlık geçmişinden bugüne kadar elde ettiği başarılar geleceğe refah şekilde taşınması noktasında tüm yönetim kadrosu olarak bizler her koşulda buradayız. Futbol A Takımı'mız Getir'in dağıtımını yaptığı 'Vefa Kolisi' kampanyasına katılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 33 bin koli destekte bulundular. Kendilerine teşekkür ediyorum."