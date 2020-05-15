Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı sona erdi - Son Dakika

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı sona erdi

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, soru-cevap bölümünün ardından tamamlandı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı sona erdi, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, soru-cevap bölümünün ardından tamamlandı.

İlk kez online olarak gerçekleştirilen toplantının soru-cevap bölümünde başkan Ali Koç, üyelerin soru, görüş ve önerilerine yanıt verdi.

Bir üyenin eski başkan Aziz Yıldırım'ın adının ölümsüzleştirilmesi gerektiği yönündeki beklentisine başkan Ali Koç, "Aziz Yıldırım'ı tanıyan biri olarak kendisinin böyle bir şey isteyeceğini düşünmüyorum." cevabını verdi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ise, "2018 yılında yaptığımız genel kuruldan önce Fenerbahçe Üniversitesi'ne YÖK tarafından öğrenci alımı tescil edilmişti. Sonrasında 1 yıl ertelenmesi gündeme geldi. 2018 yılında açılmış olsaydı, kiralanan binadaki konferans salonuna Aziz Yıldırım'ın isminin verilmesi yönünde benim şahsi temennim vardı. Benim adım da üniversitedeki kütüphaneye verilecekti. Bizimle iş birliği yapan Medicana Grubuna ben bunu ilettim ancak hala bir adım atılmadı." şeklinde görüş belirtti.

"TFF sorumluluğu almalı"

Ali Koç, koronavirüs nedeniyle herhangi bir kişiye gelecek zararın sorumluluğunu Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) alması gerektiğini söyledi.

TFF'nin kararı gereği liglerin devam edeceğini belirten Koç, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak bunu yapmayız. TFF'den bizi sorumlu tutmayan bir evrak almamız lazım. Sonuçta özel sektörde bir kurumda iş kazası olduğu zaman, kurum sorumlu tutuluyor. TFF, 'oynayın' dediği için oynuyoruz. Kulübün, teknik ve idari personelin bundan sorumlu olmaması gerekir. Bu sorumluluğu üzerimizden alacak bir hukuki yaklaşım olması lazım." ifadelerini kullandı.

"Amatör branşlarda küçülmeye gidilecek"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı, amatör branşların mali sıkıntıda ciddi rol aldığını belirterek, bunu aşmak için küçülmeye gideceklerini aktardı.

Maddi açıdan ayakta zor durduklarını anlatan Koç, "Eskisi gibi amatör şubeleri götüremeyiz. 2018 Haziran ayında belki de hata ettik. Geldiğimizde amatörlerde daralmaya, küçülmeye gitme beklentisi vardı. Biz bunun tersine davrandık. Tüm zorluklara rağmen sponsor bulmaya çalıştık. Fenerbahçe'yi her branşta en iyi şekilde temsil edecek ekipler kurmaktan vazgeçmedik. Son yaşananlarla önümüzdeki 2-3 yılda olabildiğince hedef küçültme ve bütçe kısıtlamasına mecburuz. Başka kaçar yolu yok. Üç büyük kulüp içinde açığı en çok olan kulüp Fenerbahçe." diye konuştu.

Vergi sistemi nedeniyle devlet bankaları ve özel şirketlerle rekabet etmelerinin zor olduğunu vurgulayan Ali Koç, şunları kaydetti:

"Voleybolda dayanmaya çalışıyoruz ama karşımızda devlet bankaları veya yaptıkları masrafları vergiden düşebilecek şirketler var. Ziraat Bankası, Türk Hava Yolları için bu rakamlar komik. Bunları harcayıp sonra pazarlama bütçelerinden düşmek çok kolay. Türkiye devleti spor stratejisine karar verirken bunu da göz önünde bulundurmalı. Bu kulüpler, cumhuriyet kurulurken sporun yayılması için sorumluluk almış. Bu kulüpler, 100 yılı aşkın süredir bu işi yapıyor. Bizler bu branşlarda böyle rekabet etmek zorunda kalacaksak en doğru yol küçülmek. Aksi takdirde buna devam etmenin hiçbir kıymeti yok. Maddi açıdan kulüplere hiçbir desteği yok. Finansal sıkıntıları giderme ayaklarından bir tanesi, amatör branşlarda küçülebildiğimiz kadar küçülmek."

"(Oyuncu izleme) Daha fazla mesafe kat etmemiz gerekirdi"

Ali Koç, oyuncu izleme biriminin sportif direktör ve teknik direktöre bağlı olduğunu anlatırken, "Şu anda sportif direktörümüz ve hocamız olmadığı için ilgili yerlerle çalışıyorlar. Bu konuda istediğimiz mesafeyi kat ettiğimizi söyleyemem. Daha fazla mesafe kat etmemiz gerekirdi. Daha fazla çalışmamız lazım." açıklamasını yaptı.

Altyapıdan futbolcu yetişmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını anlatan başkan Koç, "Altyapıdan sporcu yetişiyor. Bu konunun üzerine eğildik ama tohumlar hemen meyve vermiyor. Zaman lazım. Potansiyel var." değerlendirmesinde bulundu.

"Borçsuzluk kağıdını aldık"

Ali Koç, UEFA Finansal Fair Play kriterleri gereği borçsuzluk kağıdını çok sıkışmalarına rağmen aldıklarını dile getirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sürenin uzatıldığını hatırlatan Koç, "Normal şartlarda borçsuzluk kağıdını 31 Mart'ta almamız gerekiyordu ama pandemiden dolayı 30 Nisan'a ertelendi. Ciddi anlamda sıkıştık ama parayı denkleştirip, ödemeleri ve anlaşmaları yaparak borçsuzluk kağıdını aldık. UEFA'nın Finansal Fair Play kriterlerinde belli esnemeler olacak. Türkiye'deki lisanslamayla ilgili kulüpler federasyonla yeterince görüşemiyor. Harcama limitleriyle ilgili 18 kulübün imzaladığı yeni öneriler var. Bunu yolladık ama bakalım altından ne çıkacak. Burada da bir esneklik gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Gayrimenkulleri değerlendirmek için çalışıyoruz"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, kulübün gayrimenkullerinin finansal yapıyı düzeltmekte önemli olduğunu vurguladı.

Gayrimenkulleri değerlendirmek için çalıştıklarını aktaran Koç, "Tüm gayrimenkullerimizin üzerinde bir şekilde kısıtlama var. Finansal darboğazdan çıkış planlarımızın en önemli ayaklarından biri gayrimenkuller. Bunun üzerinde değişik senaryoları çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 08:04 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı sona erdi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi Ali Koç'tan liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım "Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim         
01:02
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi         
00:55
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu         
00:34
Gözaltına alınan Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı         
00:28
ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor         
00:05
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor         
23:58
15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler 15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler         
23:26
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim         
23:18
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti         
23:13
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı         
23:09
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı         
22:52
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti         
22:48
Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek         
22:42
İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı         
22:35
Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor         
22:35
4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu         
22:32
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim         
22:14
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti         
22:06
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım         
22:03
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi 16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi         
21:43
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar         
21:33
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti         
21:27
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı         
21:06
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun         
21:00
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi         
20:53
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı         
20:50
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti         
20:48
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz         
20:46
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim         
20:35
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2020 02:33:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]