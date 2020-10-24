Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı - Son Dakika

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

24.10.2020 11:51
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı başladı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yöneticiler Ülker Stadı'ndan katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sarı-lacivertlilere tüm branşlarda başarılı bir sezon dileğinde bulundu.

Fenerbahçe'nin Türk sporundaki önemine dikkati çeken Küçük, "Fenerbahçe, her türlü olumsuzluğa rağmen camiasının ve taraftarının gücü sayesinde hep ayakta kalmıştır. Türk sporundaki görevini yerine getirmiştir. İnşallah bu böyle olmaya devam edecektir. Fenerbahçe, Türk sporunun lokomotifi. Bilhassa amatör şubelerde yarışan sporcularımızın övüneceğimiz yarışmalarını izliyoruz. Bunlardan mutluluk duyuyoruz. 2021 Haziran'da yapılacak seçimlere kadar yönetim kurulunun başarılı bir süreç geçirmesini diliyorum." diye konuştu.

Sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan, faaliyet raporu hakkında bilgi verdi.

Futbolda 2020-2021 sezonu hazırlıklarına çok zor şartlarda başladıklarını vurgulayan Kızılhan, şu ifadeleri kullandı:

"4 Ağustos'ta harcama limitleri duyuruldu. Bizim için yüzde 15 sapmayla açıklanan 177 milyon lira seviyesindeki limit, futbolun gerçeklerini asla yansıtmıyordu. Mevcut kadromuzun harcamalarını bile karşılamayacak limitimizi, finansal adımlarımızla arttırdık. Limitimiz, harcama limitleri ve lisans kurulunun regülasyonlarına uygun olarak arttırılmıştır. Kulübümüz, bankalar ile yapılan anlaşma çerçevesinde 561 milyon lira ana para ödemesini Ekim 2021'e ötelemiş ve oyuncu satışından 23 milyon lira gelir elde etmiştir. Bununla birlikte yeni sözleşmelerde ödenecek garanti ücretler düşürülerek, performansa dayalı ücretlendirme yöntemi benimsenmiştir. Bu finansal hamleler, yeni transferlerimizin tesciline olanak sağlamıştır. Bu süreci 6 Ekim'de KAP açıklamasında şeffaf haliyle belirttik. Açıklamamızda 23,1 milyon avro transfer geliri, 14,6 milyon avro transfer harcaması ve toplam 8,5 milyon avro transfer karı ile kapattığımızı görebilirsiniz. Teknik kadromuz dahil tüm futbol takımı ve Fenerium personelimizin de içinde olduğu 2020-2021 sezon sonu bütçemiz vergiler dahil 56 milyon avro şeklinde hesaplanmıştır. Türkiye Bankalar Birliği ile borç yapılandırmasına dair görüşmeler sürmektedir. Yakın zamanda olumlu bir sonuca varılacağı beklentisindeyiz."

Burak Kızılhan, kulüp tüzüğünün yenilenmesi kapsamında kasım ayından itibaren üyelerle görüşmelere başlayacaklarını aktardı. Kızılhan, bu çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak yeni tüzüğü kulüp üyelerinin onayına sunmak istediklerini belirtti.

Alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle 18 Haziran'da sözleşmesini tek taraflı fesheden Alman futbolcu Max Kruse'nin durumu hakkında da bilgi veren Burak Kızılhan, "Kruse'nin FIFA'da açtığı davada savunma verdik ve biz de kendisine dava açtık. Kulübümüzün haklarını sonuna kadar savunacağız." dedi.

Öte yandan Burak Kızılhan'ın yanı sıra şube sorumluları, bağlı bulundukları branşlarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı - Son Dakika Spor

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