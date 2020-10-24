Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı - Son Dakika

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı

24.10.2020 15:23
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol takımının Süper Lig'de şampiyonluk yarışında favori gösterilmesiyle ilgili, "Şampiyon ilan edilmemizin altında akan niyetler samimi değildir.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol takımının Süper Lig'de şampiyonluk yarışında favori gösterilmesiyle ilgili, "Şampiyon ilan edilmemizin altında akan niyetler samimi değildir. Hepimiz bilinçli olmalıyız. Gözlerimizi açalım. Bu tuzaklara düşmeyelim." dedi.

Başkan Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Futbolda her sezon öncesi Fenerbahçe'nin şampiyon ilan edildiğine dikkati çeken Ali Koç, "Bu sezon da onu yaşıyoruz. Aynı film, aynı senaryo. Bu, bize zarar veriyor. Transfer yapmakla şampiyon olunmuyor. Şampiyonluk uzun bir yolculuk. Bu sene takvim kısa, 6 maç fazla oynanacak. Salgın var. Köprünün altından çok su akacak. Şampiyon ilan edilmemizin altında akan niyetler samimi değildir. Hepimiz bilinçli olmalıyız. Rekabet her sene daha fazla artıyor. Bu sezon iyi başladı ancak diri olmalıyız. Gözlerimizi açalım. Bu tuzaklara düşmeyelim." ifadelerini kullandı.

Kaliteli ve alternatifli bir takım oluşturduklarının altını çizen sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Umutlu başladık. İşimize bakmaya çalışıyoruz. Omuz omuza verdik. Özlediğimiz başarıyı yakalamak istiyoruz. Sıfır kilometre sportif direktör ve henüz 3. takımını çalıştıran bir teknik direktörümüz var. Bu sezon lider ve başarılı bir ekip var. Çok genç ve dinamiğiz. Kenetlendik. Huzur içindeyiz. Doğru yoldayız. Şans bize biraz gülerse iyi olacağız. İnşallah bu sene 'o sene' olur." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin şeffaf davranmadığı yönündeki eleştirilere de cevap veren Ali Koç, "Bize 'Transfer yapamaz' dediler. Limitler açıklandı. Gerçeklerle alakası yok. Her şey normaldi. Biz doğru hamleleri yapınca, 'Fener kural tanımıyor, hile yapıyor' iddiaları başladı. Sonra Merkez Hakem Kurulu (MHK) değişti, Fenerbahçe'nin MHK'si dendi. Fenerbahçe'nin federasyon ile yaşadıkları ortada. 6 ay önce şampiyonluğumuza mal olan transferleri yapamadık. O zaman problem yok. Şimdi 'Şuursuzca para harcanıyor' deniyor. Niye bize laf atıyorsunuz? Biz her şeyi açıklıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kulüpler büyük sıkıntıda"

Finansal açıdan büyük sıkıntılarla 2020-2021 sezonuna başladıklarını vurgulayan Ali Koç, şunları söyledi:

"Kulüpler büyük sıkıntıda. Sıkıntılı mali duruma bir de kur etkisi geldi. Maliyetlerin yüzde 70-80'i yabancı para birimi. Ciddi anlamda etkiledi. Üstüne bir de stopaj var. Ödememizi yaptıktan sonra iade alıyorduk. Bunu amatör şubelerimize harcıyorduk. Stopaj iadesi daha önem kazandı. Bu, ocak ayında durduruldu. Yerine ne konacağı belli değil. Yeni vergiler geldi. Pandemi etkisi oldu. Eskisi gibi rahat loca satamıyoruz. Kombine ve maç bileti satamıyoruz. Gelir kaybımız var. En büyük gelir kalemi yayıncı kuruluş. Ne alacağımız belli değil. Geçen sene indirim yapıldı. Yine indirim isteniyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Mesafe kat edemiyoruz. Finansal açıdan pek çok olumsuzluklarla 2020-2021 sezonuna başladık."

Spor Yasası çalışmaları hakkında da görüşlerini aktaran başkan Koç, "Bir yasa çıkarılırken süreç ve maddeler vardır. İki tarafta da sıkıntı var. Yasanın gelişme süreci doğru değil. Bizden görüş alındı. Bu, milyonları etkileyen bir unsur. Tüm paydaşların beraber çalıştığı bir süreç olmalı. Acele edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"Bu işin sürüncemede kalması devletin bir ayıbıdır"

Ali Koç, 4 Nisan 2015'te sarı-lacivertli futbol takımını taşıyan otobüse Trabzon'da yapılan silahlı saldırının faillerinin bir an önce ortaya çıkarılması gerektiğini aktardı.

Bu saldırının faillerinin hala ortaya çıkarılamamasını eleştiren başkan Koç, "Bu, Fenerbahçe'ye ve Türk sporuna değil Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir saldırı. Bunu yapanlar emellerine ulaşsalardı, can kayıpları olsaydı yine mi bu şekilde davranılacaktı? Bu işin sürüncemede kalması devletin bir ayıbıdır. İstenilirse bu konunun dibine inilir. 5,5 sene geçti, bir arpa boyu yol alınamadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bunu yapanları bulacak her türlü imkanı ve gücü vardır. Bunun aydınlatılamaması bu ülkeye yapılan en büyük ayıp. Yetkililerden bu konunun en kısa sürede aydınlatılmasını rica ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Dijital dünyada kulübümüzü bambaşka bir seviyeye taşıyalım"

Ali Koç, Fenerbahçe taraftarının deneyimlerini dijital ortama taşıyacak yeni bir projenin müjdesini verdi.

Söz konusu projeyi 27 Ekim Salı günü açıklayacaklarını belirten başkan Koç, "Mohikan geliyor. Mohikan'a alışacağız. Fenerbahçe taraftarının deneyimini tamamen dijital ortama taşıyan bir proje. Mohikan'ı, taraftarların en önemli özelliklerini yansıtan en iyi isim olduğu için seçtik. İçeriği salı günü paylaşacağız. Bunu sahiplenmeniz ve büyütmeniz gerek. Daha mükemmel hale getirmeliyiz. Bunun spor kulüplerinde fazla örneği yok. Dijital dünyada kulübümüzü bambaşka bir seviyeye taşıyalım." ifadelerini kullandı.

YouTube'dan beklentisinin çok yüksek olduğunu anlatan Ali Koç, "Yeni gelir kaynaklarına ihtiyacımız var. Pek çok dijital adımdan geçmeliyiz. Yoğun çalışmalarımız oldu. Lütfen abone olun. Çok güzel çalışmalarımız var." diye konuştu.

"En adil seçim olacağının sözünü verebilirim"

Sarı-lacivertli kulüpte gelecek yıl seçim olacağını hatırlatan Ali Koç, şunları kaydetti:

"Seçim senesine gireceğiz. En büyük hayalim, en demokratik seçimlerin yapılması. Her aday kulübün tesislerini, televizyonunu ve radyosunu istediği şekilde kullanacak. Ayrım yapılmayacak. En adil seçim olacağının sözünü verebilirim. Pandemi olmasa da bizim gibi 33 bin üyeye sahip kurumların E-Genel Kurul sistemine sahip olması gerekiyor. Kovid-19 seneye de bizi yoracak. Seçim zamanı geldiğinde bu mevzuatın uygulanabilmesi için çaba sarf ediyoruz. Belki öncüsü olacağız. Bunun üstüne çalışıyoruz."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı - Son Dakika Spor

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