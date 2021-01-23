Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı - Son Dakika

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

23.01.2021 14:43
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Mesut Özil transferiyle sarı-lacivertlilerin adını dünyaya kuvvetli bir şekilde duyurduğunu söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Mesut Özil transferiyle sarı-lacivertlilerin adını dünyaya kuvvetli bir şekilde duyurduğunu söyledi.

Başkan Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Transfer görüşmelerine başladıklarını duyurdukları ve İstanbul'a getirdikleri İngiltere ekibi Arsenal'in Türk asıllı futbolcusu Mesut Özil'in son durumuyla ilgili bilgi veren Ali Koç, "Bir rüya demiştik. Bunun gerçekleşmek üzere olduğunu söyleyebilirim. Nihai imza atılmadan hiçbir transfer gerçekleşmemiştir. İmza gününü bekliyoruz. Mesut'a Allah'ın izniyle bugün ve yarın 2 test yapılacak. Mesut'un Fenerbahçe'de ilk idmanına yarın akşam çıkmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya çapında bir futbolcuyu kadrolarına katmak üzere olduklarını vurgulayan Başkan Koç, "Takımımızın gücüne güç katacak. Güçlü bir Fenerbahçe için önemli rol üstlenecek. Fenerbahçe Mesut'a, dünyaya kim olduğunu göstermenin fırsatını veriyor. Büyük katkı sağlayacak. Sakatlık problemi yok. Sadece maç eksiği var. Bunu da kısa zamanda giderecek. Ne zaman oynayacağına tabii ki hoca karar verecek. Eski hocasıyla konuştuğumda, bunun 3-4 hafta sürebileceğini belirtmişti. Mesut Özil'in 2 hafta sonra yavaş yavaş maçlara çıkacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"Mesut Özil bir futboldan çok daha öte, bir marka"

Ali Koç, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye saha dışında da büyük katkı sağlayacağını aktardı.

32 yaşındaki futbolcunun çok başarılı bir kariyere sahip olduğunun altını çizen Koç, "Mesut Özil markası, son 2-3 haftada bambaşka bir noktaya getirdi. Her gün dış basın haber yaptı. Fenerbahçe'ye saha içinden önce saha dışında katkı vermeye başladı. Kariyeri için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Mesut'un CV'si ortada. Kısa bir tatsız dönem yaşadı Arsenal'de ve gönül bağları koptu. Bu da bizim için fırsat oldu. Bu rüya gerçekleşmeye yakın durumda. Mesut Özil bir futbolcudan çok daha öte, bir marka. Bu markanın Fenerbahçe'ye kavuşması ve Mesut'un Fenerbahçe sevdalısı olması, transferin anlamını bambaşka boyuta taşıyor. Üstüne basarak 'Evin oğlu.' diyorum. Hiç bu seviyede bir isim gelmedi. Dünya çapında bir isim geldi. İnşallah evin oğlu evinde başarılı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe'nin adını dünyaya kuvvetli bir şekilde duyurdu"

Mesut Özil transferiyle dünya çapında ses getirdiklerini anlatan sarı-lacivertli kulübü başkanı, şunları söyledi:

"(Flightradar) uygulaması var. Bazı uçuşlar takip ediliyor. Bu uygulamanın ne olduğunu Mesut'un İstanbul'a gelişinde gördük. Uçuş, bir milyon 880 bin kere görüntülenmiş. İnsanlar, 312 bin kere aynı anda takip etmişler. Sosyal medya hesaplarımızda 3 ayrı etiket yaptık. 250 binden fazla tweet atıldı. 'Gel gündüzle gece olalım' paylaşımı 608 bin beğeni aldı. Bir rekor kırıldı. Toplam 45 milyon kişiye erişim sağladığımız hesaplanıyor. Google verilerine göre bu transfer haberleri dünyada en çok arananlar listesinde yer aldı. FIFA ve UEFA resmi hesaplarında gündeme aldılar. Fenerbahçe, adını dünyaya kuvvetli bir şekilde duyurdu."

"FenerOL'u MesutOL'a çeviriyoruz"

Ali Koç, Mesut Özil'in transferiyle ilgili sarı-lacivertli taraftarlara destek çağrısında bulundu.

Taraftarlara, "Bir kez daha kenetlenme zamanı. Kulübünüz sizden desteğinizi talep ediyor." diye seslenen Koç, "İmza törenini salı günü hedefliyoruz. Salı olur, çarşamba olur... İmzalar atılana kadar FenerOL'u MesutOL'a çevireceğiz. 'Mesutol' yazıp 1907'ye SMS gönderebilirsiniz. Gelin rekor kıralım. İmza gününe kadar ne kadar SMS atacağız bakalım. Bu transferi isteyenlerin ne kadar sözlerinin arkasında olduğunu göreceğiz. Hadi şimdiden başlayalım. 24 saat kala gaza basacağız. Tekrar aidiyet duygusunun ne olduğunu göstermenin zamanı gelmiştir." şeklinde konuştu.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Ali Koç, "Attila Szalai'nin bu hafta oynayacağını tahmin ediyorum. Osayi-Samuel ile Szalai'yi büyük potansiyeller olarak aldık. İkisi de genç ve başarıya aç. İkisinden de sportif ve ekonomik büyük beklentimiz var. İnşallah bu beklentiler gerçekleşir. Belki 1 nokta atışı daha yapmamız gerekebilir." açıklamasında bulundu.

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı - Son Dakika Spor


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