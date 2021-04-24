Burak Çağlan Kızılhan: "Şampiyonluk kupasını müzemize getirmek en büyük hedefimiz"

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe futbol takımının şampiyonluk durumuyla ilgili, "Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş ile 3 puan fark bulunuyor. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzemize getirmek en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de online olarak gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan bir konuşma gerçekleştirdi. Pandemi süreci boyunca hep bir sonraki toplantıda bir araya gelebilme umutlarını koruduklarını ama şartların buna izin vermediğini söyleyen Kızılhan, "Sevdiklerimizin sağlığı en büyük önceliğimiz oldu. Kulüp olarak her şeyin başı sağlık ilkemizden şaşmadık. Sizlerin teveccühüyle yönetime geldiğimiz günden bu yana finansal olarak kulübümüzün sürdürülebilir yapıya kavuşması için çok emek verdik. Her daim Fenerbahçe'nin menfaatlerini gözettik ve bu durumdan taviz vermedik. Bankalar Birliği anlaşmasını 19 Mart'ta imzalayarak önemli adım attık. Anlaşmaya göre 2+7 yıl şeklinde durumumuz yapılandırıldı. Yapılandırma anlaşmasında büyük emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıklarla ve Bankalar Birliği'ne teşekkürlerimizi sunarız. 1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasıyla ilgili 6 Mart'ta TFF'ye başvuru yaptık ve ek dokümanları da daha sonra paylaştık. 9 adet şampiyonluğumuz var. Burada yok sayılan sadece şampiyonluklarımız değil, Türkiye'nin futbol tarihidir. Biz de bu bilinçle 1959 öncesi şampiyonluk yaşamış kulüplerle görüştük ve onlar da başvurularını yaptılar" dedi.

"Şampiyonluk kupasını müzemize getirmek en büyük hedefimiz"

Fenerbahçe futbol takımının durumuna değinen Kızılhan, "Futbol takımımız zirve mücadelesini sürdürüyor. Erol Bulut'a kendisine verdiği emek için teşekkür ediyoruz. Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş ile 3 puan fark bulunuyor. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzemize getirmek en büyük hedefimiz. Basketbolda kadınlarımız Avrupa'da 3. oldu. Tüm teknik heyet ve sporcularımızı tebrik ediyoruz. Erkek basketbol takımımız Euroleague'de normal sezonu 7. sırada bitirdi. Moskova'daki maçları kaybetmemize rağmen İstanbul'da 2 maç alarak tekrar Moskova'ya gitmek istiyoruz. Voleybolda kadın takımımız finalde serinin 3. maçına çıkamadı. Zorlu salgın şartlarında fedakarlık gösteren tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyoruz. Erkek voleybol takımımız ise ligi 2. sırada tamamladı. Yelken şubemizin sponsoru doğuşla birlikteliğimizi 2021 sonuna kadar uzattık. Doğuş Grubu ve Ferit Şahenk'e teşekkür ediyoruz. Kürekte erkek ve kadınlarda şampiyon olduk, takımlarımızı tebrik ediyorum. 6 farklı branştan 13 sporcumuz Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele etmeye hak kazandı. Haziran ayına kadar kota mücadelelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL