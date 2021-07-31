Mehmet Vodina: Denetim kurulu raporu ekim ayında sizlere sunulacak

Fenerbahçe Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu raporunun henüz hazır olmadığını ifade etti.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde sürüyor. Genel sekreter Burak Kızılhan'ın açıklamalarının ardından kürsüye çıkan Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, "30 Haziran 2021 tarihli denetim kurulu raporumuz henüz hazırlanamadı. Ekim ayında yapılacak YDK toplantısında sizlere sunulacak" dedi.
Kaynak: DHA
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