Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, divan üyelerinin kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vefa Küçük, üyelerden Ali Ergun Vatan'ın kendisine yazdığı maildeki, "Yeter artık! Genel kurullara abone oldun. Hep sen mi yöneteceksin? Bırak aboneliği." şeklindeki ifadelerine fazlasıyla kırıldığını belirterek, "Ben abone değilim, başkan adayları bana abone." diye konuştu.

Olağan seçimli genel kurulu usul ve teamüllere uygun yönettiğine inandığını, bu konuda gelen eleştirileri de haksız bulduğunu vurgulayan Küçük, "109 imzalı, 250 lira aidat olmasını isteyenler bize önerisini iletti. Ben 250 lira ve 500 lira olan aidat önerileri için teamül yoklaması yaptım. 250 ve 500 teklifleri birbirlerine yakındı. Ali Koç başkan gündem maddesinde kürsüye geldi ve söz verirken; 'Ağanın eli tutulmaz başkan, ona göre teklifini yap.' dedim. '500 lira reddedilirse ne olur?' dedi, ben de 'Teklif kabul edilmemiş olur, 50 lira devam eder.' dedim. 500 lirayı söylerken, tribünler kavga etsin istemedim. Başkanın sorusu üzerine verdiğim cevabın faturası bana kesiliyor. 500 lira aidata kızanların, yönetime veya başkana değil de bana tepkisi var. 250 de 500 de teamül yoklamasında yakın çıktı. Son sözü başkan söyledi ve ben de onu oyladım. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimini 2022 yılı nisan ayına ertelemelerinin, o günün şartlarında kabul edildiğini anlatan Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene nisan ayında bizim görevimiz bitecek ve yeniden başkanlık seçimi yapılacaktı. Nisan ayındaki toplantının yapılması için Dereağzı'ndaki tesislerimizi tercih ettik. Sokağa çıkma yasağı vardı. Salı ve çarşamba yapmak için valiliğe müracaat edildi. Gelen cevap, 'Her bir üyeye 8 metrekare yer ayrılması lazım." şeklindeydi. 300 üyeden fazla katılım olmaması ve herkesin HES kodu olması lazım. 300 üye ile seçim yapsaydık, 'Kendine oy verenleri topladı, bize oy verecekleri almadı.' denirdi. O günün şartlarında seçim 2022 yılı nisan ayına ertelendi. Ufuk Aydın, 'Tüzüğümüzde hüküm var.' diyor. Bu yüksek divan kurulunu ilgilendirmiyor. Üç madde var ama böyle bir hüküm yok. İki gün yapalım diyorsunuz ama tüzükte yok. Sizin sözleriniz tatminkar gelebilir ama tüzükte böyle bir uygulama yok. Statta yapalım ama 1 gün yapalım. 2 gün olması gayri hukuki."

"Adımın hem bu binaya ve hem de havuza verilmesini talep ediyorum"

Vefa Küçük, divan başkanlığını kendisinden daha iyi yapacak kişilerin aday olması gerektiğini aktarırken, "Ayten Salih ile ilgili 4 senedir önerilerimiz var. Benim adımı ve büstümü indirdi bu kulüp. Ben de kendi adımın hem bu binaya hem de havuza verilmesini yönetimden talep ediyorum. Bugüne kadar tevazu gösterdik de ne oldu. 1996 yılında kendi öz paramla kimsenin katkısı olmadan, harabe binadan yönetilirken, o binayı yapıp kulübe hediye ettim. Benim büstüm 1998 seçiminden 6 ay sonra kaldırıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar 13 genel kurul yönettiğini hatırlatan Küçük, "2 bin 900 üyemizin aidatını yatırmak suretiyle Yüksek Divan Kuruluna katılma hakları var. Tüzüğümüze göre seçimler nisan ayında olur. Yine tüzüğümüze göre yönetim kurulunun olağanüstü kongreye çağırma hakkı var. Üyelerin 3'te 1'inin imza toplayıp, olağanüstü toplantıya çağırma hakkı var. Buyurun getirin imzaları, yarın seçim yapalım." diyerek sözlerini tamamladı.