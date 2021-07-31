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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı - Son Dakika

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

31.07.2021 16:31
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarların transferde geç kaldıklarına yönelik eleştirilerine ilişkin, "Bilinçli bir beklemedeyiz, içiniz rahat olsun." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarların transferde geç kaldıklarına yönelik eleştirilerine ilişkin, "Bilinçli bir beklemedeyiz, içiniz rahat olsun." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamada bulunan Koç, Vitor Pereira'yı takımın başına getirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Teknik direktör seçimi konusunda içlerinin rahat olduğunu vurgulayan Koç, "Buranın kültürünü, futbol sektörünü, medya, hakem dinamiklerini tanıyan biri. Olgunlaşmış şekilde geri dönmüş. Son derece arzulu, istekli ve dinamik bir arkadaşı buraya getirdik. Bu konuda içimiz rahat. Öncelikle hocamız, elimizdeki kadroyu derinlemesine incelemek ve kimlerin gideceğine karar vermek istedi. Çok fazla oyuncumuz vardı. Sahada her şeyini veren, bu arma için terinin son damlasına kadar savaşan, sorumluluklarını bilen ve yaşamını bu sorumluluklarla sürdüren bir takım olmak durumundayız. Hocamızın bize verdiği raporlara göre aşağı yukarı oyuncuları belirledik." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer sessizliğinin taraftarları endişelendirmemesi gerektiğinin altını çizen Fenerbahçe Kulübü Başkanı, şöyle devam etti:

"En önemlisi takım olmak, bu ruhu geliştirmek, bunu yapmamızı engelleyecek futbolcularla yolumuzu ayırmak, yaşatacaklarla yolumuza devam etmek. Hocamız nerelere ihtiyacı olduğunu belirledi. 3 kesin, 4 transfer olabilir. Direkt 11'e katkı sağlayacak oyuncu istiyor. Finansal Fair Play'e uymamız lazım. Sattığımız kadar oyuncu alabiliriz. Harcama limitlerine de uymak durumundayız. Kısıtlama olmakla birlikte manevra alanımız var. Ağustos ayı transfer penceresi geçmiş yıllara nazaran farklı olacak. Pandeminin olumsuz etkileri geçen sezondan çok daha fazla yaşanıyor. Biz geçen sene ligi tamamlarken, yeni sezonda seyircisiz olacağımızı tahmin etmiyorduk. Ağustos ayı ilk haftadan sonra yüzlerce oyuncu piyasaya gelecek. Çünkü pek çok kulüp ciddi finansal sıkıntılar içinde. İlk 5 lig için söylüyorum. O kadroları boşaltmak zorundalar. Göreceksiniz düşünemeyeceğiniz bazı oyuncular maaşının bir kısmı ödenme suretiyle ayrılacaklar. Bilinçli bir beklemedeyiz, içiniz rahat olsun."

Yüksek Divan Kurulu seçimlerinin ertelenmesinde mevcut başkan Vefa Küçük'ün bir kabahatinin olmadığını dile getiren Koç, gündemdeki konulara değinerek, şu görüşlerini aktardı:

"Futbolda yeni bir sezona hep beraber merhaba diyeceğiz. Heyecanımızın, inancımızın, pozitif duygularımızın çok yoğun olduğu bu süreç. İsmi geçen oyunculardan Boupendza ile bir kere bile görüşmedik ama zannedersiniz yarın gelecek. Vedat Muric tatile geliyor, 'Transfere geldi." diyorlar. Vedat'ı severiz ama o devam ediyor. Hiçbir imza atılmadan bugüne kadar transfer duyurmadık. O yüzden bizden bir şey gelene kadar, çıkan hiçbir şeye inanmayın. Bu senenin odağı futbol. Evet spor kulübüyüz ama bu senenin odağı futboldur. Hocamızla koordineli çalışma ve ortak akılla bir yol haritamız var. En önemlisi de Samandıra. Bu iklimi oluşturduğumuza inanıyorum. Hoca ve ekibi sağlıklı bir ortamda çalışacak. Samandıra'yı büyüttük. 11 tane yeni, daha rahat, büyük odalar yaptık. Futbolcularımız açısından rahatlatıcı unsur bu da. Samandıra'daki değişim devam edecek. Futbolu, şampiyon olmayı, sevinmeyi çok özledik. Bu sene o futbol takımında formayı taşıyan isimler başta olmak üzere, bu bilinci bilen her birey istisnasız ciddiyetle görevlerini yapacaktır. Fenerbahçe gibi milyonların sevgisini, bağlılığını taşıyan bir takımın 7 yıl şampiyonluktan uzak kalması, bizlerin, daha da önemlisi takımın üzerinde baskı unsuru oluşturuyor. Biz bu baskıyı bu sene sinerjiye çevirmek durumundayız. Türkiye'de futbolun rengini sarı-laciverte boyamak durumundayız. Zaman zaman düşeceğiz, sıkıntılarımız olacak. Bazı kesimler dünyanın sonu gelmiş gibi bir ortam yaratıyorlar. Taraftarımıza sesleniyorum; en düşük anlarımızda size ihtiyacımız var. Kazanırken desteklemek kolaydır. Pusuda bekleyen bir kadro var. Amacımız bu sene şampiyon olmak. İnşallah hak ettiğimiz noktaya varacağız. Sizlerden ricam, lütfen o paniğe katılmayın, endişeye mahal vermeyin."

"Hem şaşkınlık hem de endişe verici"

Ali Koç, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile başkanının duruşu ve söylemleri hem şaşkınlık hem de endişe verici." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe olarak yeniden doğuşun hikayesini yazacakları bir yıl olması temennisinde bulunan Koç, TFF'ye ilişkin şunları kaydetti:

"Son mali genel kurul toplantısı için, gidip gitmeme düşüncesi içerisinde Kulüpler Birliği Vakfı olarak ortak hareket ederek katılmaya karar verdik. Fenerbahçe olarak üstüne basa basa vurguladığımız, 4 büyükler olarak sahiplendiğimiz çekincelerimizi, TFF ile yaşadığımız sorunları, güvensizlik ortamını, adil rekabetten uzak olunmasını, finansal açıdan çöküşü burada tek tek sıralamayacağım. Fenerbahçe olarak bunları çok uzun zamandır dile getiriyoruz. İlk gün ne diyorsak, bugün de aynı şeyi söylediğimizi kamuoyu gördü. Yayıncı kuruluş, yabancı kuralı, finansal adımlar… Biz bu konuları forma rengi gözetmeksizin, kişisel tavır algılamadan, ortak akılla çözüme kavuşsun diye konuştuk. En önemli paydaş olan TFF ile başkanının duruşu ve söylemleri hem şaşkınlık hem de endişe verici. Nihat Özdemir size sesleniyorum! Konu Ali Koç değildir. Daha önce bize ve şahsıma karşı pek çok kez yaptığınız gibi odağı bu noktaya çekmeyin. Gerçekleri, büyük resmi görün. 'Ali Koç'un kuyruğuna takılmışsınız.' sözleri çok çirkin. Tekerleği yeniden icada gerek yok. Kulüplerle hareket edin. Aynı gemidesiniz. Sizin ana noktanız Türkiye'deki liglerdir. Başka bir şey değil. Fenerbahçe olarak bu sorunun aşılmasında sizlerle iş birliği yapmaya hazırız ama bu garip tutumunuzu değiştirmediğiniz sürece her yerde kapışamaya da hazırız. Biz ağzımızla kuş tutsak, federasyon ve ekibinin tutumu değişmeyecektir. Federasyonla iyi geçinenlerin ödüllendirildiğini görüyoruz. Bizim kimseye yaranma gibi bir duruşumuz olmaz. Bir noktada işler bizim dediğimiz noktaya gelecek. Bankalar Birliğinde olduğu gibi. Fenerbahçe'nin hakkının sahada ya da saha dışında yenmemesi, tertemiz mücadelemizin sekteye uğratılmaması için elimizde ne gücümüz varsa hepsini sergileyeceğimizi buradan ifade etmek isteriz. Ona göre hareket edin, bize kulak verin. Bizim artık tahammülümüz yok."

Yeni sezonda statların tam kapasiteyle seyirci alması teklifinde bulunan başkan Koç, "Allah'ın izniyle inşallah bu sene yüzde 50 kapasiteyle başlayacağız. Taraftarlarımızın o birikmiş coşkusuna ihtiyacımız var. Sıkıştığımız maçları taraftar desteği ile alacağımıza inanıyoruz. ya aşı olacaksın ya da her maç öncesi PCR testi olacaksın. Aşıya teşvik açısından son derece etkili olmuş, tebrik etmek lazım. Umarım alınan bu kararlar stattan stada, maçtan maça değişmez, umarım her yerde aynı şekilde uygulanır. Biz seyirci yasağına uymaya çalıştık ama gittiğimiz statlarda farklı uygulamalar gördük. Yüzde 50'den yüzde 100'e artıralım diye bir öneri yapalım ve sadece aşı olanları alalım." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Koç, yaşanan orman yangınları dolayısıyla canlarının çok sıkıldığını ve Fenerbahçe camiası olarak 250 bin fidan dikeceklerini duyurdu.

Türkiye'nin salgın sürecini çok iyi yönettiğini de vurgulayan Koç, herkesi aşı olmaya davet etti.

Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Igor Kokoskov'un görevden ayrılmasının kendileri için hayırlı olduğunu da dile getiren Koç, hazırlık turnuvasında Partizan, Monaco ve Unics Kazan ile karşılaşacaklarına değinerek sözlerini tamamladı.

Toplantı, Ali Koç'un konuşmasının ardından sona erdi.

COVIRAN Bereket, Divan Kurulu, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı - Son Dakika Spor


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