Fenerbahçe Kulübünde 2020 yılı yurt içi dernekler toplantısı gerçekleştirildi

Fenerbahçe Kulübü, 2020 yılı yurt içi dernekler toplantısını çevirim içi olarak yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, toplantıya başkan Ali Koç, başkan vekili Erol Bilecik, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Sevil Zeynep Becan, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Ömer Okan, Ozan Korman Tarman, Fethi Pekin, Selahattin Baki ve İlker Dinçay ile 30 ilden 60 dernek temsilcisi katıldı.

Başkan Ali Koç dernek başkanları ve yöneticilerine konuşma yaparken, derneklerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sevil Zeynep Becan da bir yıl içinde derneklerin gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve kulübün çalışmalarını anlattı.

Toplantıda çeşitli projeler üzerinde görüşüldü.