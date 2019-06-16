Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübünde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul...
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Fenerbahçe Kulübünde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul...

2 saat önce

Fenerbahçe Kulübünde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı.

Fenerbahçe Kulübünde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul..., System.String[]
Fenerbahçe Kulübünde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:46 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Spor
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