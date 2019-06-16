Fenerbahçe Kulübünde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul...
2 saat önce
Fenerbahçe Kulübünde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:46 Kaynak: AA
Kulübünde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı.
Fenerbahçe'de Tüzük Tadil Genel Kurulu iptal edildi!
Fenerbahçe'nin istediği Max Kruse'nin, Amerika'da poker oynadığı iddia edildi!
Simon Kjaer, Fenerbahçe'ye önerildi!
Abdülkadir Ömür, Golden Boy'a aday gösterildi!