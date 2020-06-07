Fenerbahçe Kulübünde Nihat Özdemir'in açıklamalarına tepkiler sürüyor Açıklaması - Son Dakika

Fenerbahçe Kulübünde Nihat Özdemir'in açıklamalarına tepkiler sürüyor Açıklaması

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamaların ardından Özdemir'den camia olarak bir düzeltme beklendiği ama bunun gerçekleşmediği belirtilerek, "2010-2011 sezonu şampiyonu, namusuyla, alın teriyle, hakkıyla,...

Fenerbahçe Kulübünde Nihat Özdemir'in açıklamalarına tepkiler sürüyor Açıklaması, System.String[]

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamaların ardından Özdemir'den camia olarak bir düzeltme beklendiği ama bunun gerçekleşmediği belirtilerek, "2010-2011 sezonu şampiyonu, namusuyla, alın teriyle, hakkıyla, taraftarıyla, camiasıyla Fenerbahçe Kulübüdür." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, camiada ve toplumda infial yaratan açıklamalarının ardından Özdemir'in 24 saatte kamuoyuna bir demeç vererek veya kulübün yönetim kuruluna ulaşarak ifadelerinde bir düzeltme ihtiyacı duymadığı aktarılarak, "Kulübümüz ve başkan vekilimizin açıklamalarının ardından ise TFF Başkanı kimliği ile büyük bir hadsizlik yaptığı ve içindeki gerçek niyeti dışarı yansıttığı konular dışında, 7'den 70'e 'Fenerbahçeliyim' diyen herkesin kırmızı çizgisi olan 2010-2011 sezonu şampiyonluğumuz hakkında ne söylediği belli olmayan, netlikten ve sarihlikten uzak açıklamalar gerçekleştirmiştir." görüşlerine yer verildi.

Özdemir'in açıklamalarının ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, kendisine 2010-2011 sezonu şampiyonluğu hakkında tartışma yaratan açıklamalarını netleştirip bitirmesi için çok basit ve yalın bir soru yöneltildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak söz konusu Fenerbahçe aleyhine tartışma yaratacak demeçler vermek olunca her an her tür yayına bağlanabilen, küçük, büyük demeden her kuruma demeç verebilen Nihat Özdemir, başkanımızın ve akabinde tüm camiamızın toplu halde yönelttiği son derece net olan ve tüm tartışmalara nokta koyacak tek bir soruya aradan geçen 2 günde cevap vermemiş, aksine top çevirme çabalarına hızla devam ederek kendine yakın medya kuruluşları ve mensupları üzerinden aklama operasyonu yürütmeye çalışmıştır.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü olarak, ısrarla yanıtlamaktan kaçtığınız sorunun cevabını aklınızın her köşesine iyice kazımak isteriz ki; 2010-2011 sezonu şampiyonu, namusuyla, alın teriyle, hakkıyla, taraftarıyla, camiasıyla Fenerbahçe Kulübüdür."

"2010-2011 sezonu şampiyonluğumuz tarihimizin en anlamlı şampiyonluğudur" vurgusu yapılan açıklamada, "FETÖ dahil hiçbir güç tarihe yazılmış bu gerçeği değiştiremeyecek, o kupa ilelebet Şanlı Fenerbahçe tarihini anlatan müzemizde sergilenmeye devam edecektir! Bu vesileyle, Özdemir'in perşembe akşamı yaptığı açıklamalardan beri, Fenerbahçe'lerine sonsuz bir aidiyet ile sahip çıkarak tepkilerini büyük bir güçle ortaya koyan, ilk dakikadan itibaren sessiz kalmayarak kulüplerine, camialarına tıpkı 3 Temmuz 2011'in ilk günü gibi kalkan olan, 3 Temmuz 2011'deki duruşu ne ise bugün de tam o noktada olan tüm taraftarlarımıza, kongre üyelerimize, derneklerimize şükranlarımızı sunarız. Siz varken Fenerbahçe yıkılmaz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 09:43 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübünde Nihat Özdemir'in açıklamalarına tepkiler sürüyor Açıklaması - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi: O kupa ilelebet müzemizde kalacak Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü
Libya ordusu, Sirte'nin güneyindeki iki bölgeyi daha Hafter milislerinden kurtardı Libya ordusu, Sirte'nin güneyindeki iki bölgeyi daha Hafter milislerinden kurtardı         
00:07
Mevsimlik işçi, tartıştığı işvereni tarafından silahla vurularak öldürüldü Mevsimlik işçi, tartıştığı işvereni tarafından silahla vurularak öldürüldü         
23:48
Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı         
23:40
Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü, kaskı kurtardı Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü, kaskı kurtardı         
23:33
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi         
23:26
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda         
23:11
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz         
23:02
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı         
22:49
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı         
22:22
Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi: O kupa ilelebet müzemizde kalacak Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi: O kupa ilelebet müzemizde kalacak         
22:22
Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara "Ziyaretleri erteleyin" uyarısı yaptı         
22:17
Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti         
22:02
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı         
21:34
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü         
21:18
Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü         
21:06
Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü         
20:33
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti         
20:33
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında         
20:32
Serinlemek için nehre giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kayboldu Serinlemek için nehre giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kayboldu         
20:21
İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi         
20:09
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart         
20:05
ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı         
19:51
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı         
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi         
19:41
Toprağın altına yuva kazan köpek ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı Toprağın altına yuva kazan köpek ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı         
19:06
Hafta sonunu tatilde geçirenler, İstanbul'a dönüşte trafiğe kilitledi Hafta sonunu tatilde geçirenler, İstanbul'a dönüşte trafiğe kilitledi         
19:03
Boşanma aşamasında olduğu eşini darbeden şüpheli tutuklandı Boşanma aşamasında olduğu eşini darbeden şüpheli tutuklandı         
19:03
George Floyd protestolarında ilginç anlar! Polisi üstünden atan at, eylemcilerin arasına daldı George Floyd protestolarında ilginç anlar! Polisi üstünden atan at, eylemcilerin arasına daldı         
19:02
Bisikleti ile dereye düşen 2 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı Bisikleti ile dereye düşen 2 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı         
19:02
Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı         
18:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2020 04:09:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe Kulübünde Nihat Özdemir'in açıklamalarına tepkiler sürüyor Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]