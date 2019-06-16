Fenerbahçe Kulübünde olağanüstü genel kurul başladı
9 dakika önce
Fenerbahçe Kulübünde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul başladı.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:31 Kaynak: AA
Kulübünde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul başladı. Ülker Stadı
'nda gerçekleştirilen genel kurula sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç
, yönetim kurulu üyeleri ile kongre üyeleri katıldı.
Tüzük değişikliği için son seçimli genel kurula katılanların yüzde 10'u olan 2 bin 342 üyenin hazır bulunması gerekiyor.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin
, ilk 1 saatte genel kurula katılanların sayısının yaklaşık bin 400 olduğunu kaydetti.
Saat 13.00'e kadar yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda olağanüstü genel kurulun iptal edileceği belirtildi.
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