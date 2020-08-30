Fenerbahçe Kulübünden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Fenerbahçe Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, kadın erkek hep birlikte yurdumuzu düşman işgalinden kurtarmak adına eşsiz fedakarlıklarla verdiğimiz bağımsızlık mücadelemizin en büyük zaferi; Millet olarak yüzyıllar süren savunma halinden çıkıp vatan toprağı için kahramanca hücuma geçtiğimiz Büyük Taarruz'un, 98. yıl dönümünü en içten coşkumuzla kutluyoruz. İzinden hiçbir zaman ayrılmadığımız ve ebediyen de ayrılmayacağımız Başkomutanımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; silah arkadaşlarını ve vatan toprağının her bir karışı için kadınıyla erkeğiyle canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi, sonsuz saygı ve rahmetle anıyoruz."