Fenerbahçe Kulübünden başkan yardımcısı Burhan Karaçam ile ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübünden başkan yardımcısı Burhan Karaçam ile ilgili açıklama - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Kulübünden başkan yardımcısı Burhan Karaçam ile ilgili açıklama

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, başkan yardımcısı Burhan Karaçam'ın görevinden istifa ettiğine dair basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübünden başkan yardımcısı Burhan Karaçam ile ilgili açıklama, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, başkan yardımcısı Burhan Karaçam'ın görevinden istifa ettiğine dair basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün bir internet sitesinde, başkan yardımcımız Sayın Burhan Karaçam'ın görevinden istifa ettiğine dair bir haber yer almıştır. Bu haber, tamamen gerçek dışıdır." denildi.

Fenerbahçe'nin saha içinde ve dışında ciddi mücadele verdiğinin belirtildiği açıklamada, taraftardan asılsız haberlere itibar edilmemesi rica edildi.

Burhan Karaçam, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:50 Kaynak: AA
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