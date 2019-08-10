Fenerbahçe Kulübünden bayram mesajı
1 saat önce
Fenerbahçe Kulübü, yarın başlayacak Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:36 Kaynak: AA
, yarın başlayacak Kurban Bayramı
nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde paylaşılan mesajda, "Bayramlar; birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının güçlendiği, bizi biz yapan değerlerin hatırlandığı en özel günlerdir. Sağlık, sevgi, huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileği ile ülkemizin ve tüm camiamızın Kurban Bayramı'nı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.
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