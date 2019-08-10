Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübünden bayram mesajı
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Fenerbahçe Kulübünden bayram mesajı

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, yarın başlayacak Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

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Fenerbahçe Kulübü, yarın başlayacak Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde paylaşılan mesajda, "Bayramlar; birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının güçlendiği, bizi biz yapan değerlerin hatırlandığı en özel günlerdir. Sağlık, sevgi, huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileği ile ülkemizin ve tüm camiamızın Kurban Bayramı'nı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe Kulübü, Kurban Bayramı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:36 Kaynak: AA
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