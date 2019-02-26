Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübünden Beşiktaş'a Yönetimine Teşekkür

Fenerbahçe Kulübünden Beşiktaş'a Yönetimine Teşekkür

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş'a konuk oldukları derbide kendilerine gösterilen misafirperverlik dolayısıyla Beşiktaş yönetimine teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübünden Beşiktaş'a Yönetimine Teşekkür, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş'a konuk oldukları derbide kendilerine gösterilen misafirperverlik dolayısıyla Beşiktaş yönetimine teşekkür etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başta Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman olmak üzere tüm Beşiktaş Yönetim Kurulu üyelerine gösterdikleri sıcak ilgi ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca oluşturulan fair play ortamının Türk futbolunda ilelebet devam etmesi ve örnek olması temennisinde bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:20 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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