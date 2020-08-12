Fenerbahçe Kulübünden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na yeniden seçilen Mehmet Sepil'e tebrik

Fenerbahçe Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na yeniden seçilen Mehmet Sepil'i tebrik etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'de yer alan takımları temsil eden Kulüpler Birliği Vakfının bugün yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa ikinci kez Göztepe Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Sepil seçilmiştir. Vakfın 11. başkanı olan Mehmet Sepil ile yardımcıları Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu tebrik eder, yeni dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.