Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübünden Taraftarına Teşekkür

Fenerbahçe Kulübünden Taraftarına Teşekkür

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, dün Vodafone Park'ta takımını yalnız bırakmayan taraftarına teşekkür etti.

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Fenerbahçe Kulübü, dün Vodafone Park'ta takımını yalnız bırakmayan taraftarına teşekkür etti.

Sarı-lacivertli kulüp, dün Vodafone Park'ta oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız yalnız bırakmayan taraftarına teşekkür etti. Fenerbahçe'nin internet sitesinden yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam, Vodafone Park'ta oynadığımız derbi karşılaşmasında; maç içinde skor ne olursa olsun Çubuklu formayı sonuna kadar büyük bir inançla desteklemeye devam eden, özellikle maçın ikinci yarısında tribünde tarih yazarak maçın 3-0'dan 3-3'e gelmesinde büyük pay sahibi olan, takımımıza deplasmanı unutturup adeta 'Kadıköy' gibi hissettiren büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederiz."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:01 Kaynak: İHA

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