Fenerbahçe Kulübünden Yusuf Günay'a

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yapılacak tedavilerin ardından Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.