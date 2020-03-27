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Fenerbahçe Kulübünden Yusuf Günay'a "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yapılacak tedavilerin ardından Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:50 Kaynak: AA
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