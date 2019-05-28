Fenerbahçe Kulübünün acı günü
55 dakika önce
Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Metin Aşık, vefat etti.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:12 Kaynak: AA
Kulübünün eski başkanlarından Metin Aşık
, vefat etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından, camiamızın değerli ismi Metin Aşık'ı kaybettik. Fenerbahçe'mize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli başkanımız Metin Aşık'a Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve tüm camiamıza baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.
Metin Aşık, 1989-1993 yılları arasında sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yapmıştı.
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