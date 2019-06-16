Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübünün borcu 3,5 milyar lira
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Fenerbahçe Kulübünün borcu 3,5 milyar lira

19 dakika önce

Fenerbahçe ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 lira olduğu duyuruldu.

Fenerbahçe Kulübünün borcu 3,5 milyar lira, System.String[]
Fenerbahçe ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 lira olduğu duyuruldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:48 
Aralık, Fenerbahçe, Ekonomi
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