Fenerbahçe Kulübünün dijital iş akış çözüm ortağı Netoloji oldu

Fenerbahçe Kulübü, yazılım firması Netoloji ile dijital iş akış çözüm ortaklığı anlaşması imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, spor kulüpleri arasında fark yaratmak amacıyla son iki yılda gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisinin eklendiği ve yerli üretim belgesine sahip yazılım firması Netoloji ile çözüm ortaklığı anlaşması imzalandığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında Netoloji'nin "Fenerbahçe Spor Kulübü Dijital İş Akış Çözüm Ortağı" olarak kulübün resmi iş ortakları arasında yer alacağı ifade edildi.

Netoloji Yazılım ile gerçekleştirilen iş birliğiyle operasyonel verimi artırmanın ve kağıt tüketimini azaltmanın hedeflendiği, böylece çevreye duyarlı iş modellerinin geliştirilmesi için adım atıldığı kaydedildi.

İş birliği sayesinde kulüp genelindeki pek çok iş sürecinin "E-Flow" çözümü ile dijitalleştirilmesinin ve yeni çağın kaçınılmaz zorunluluğu mobilitenin her alanda yaygınlaştırılmasının hedeflendiği aktarıldı.