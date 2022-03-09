Fenerbahçe Kulübünün kadın yöneticileri, Bakan Derya Yanık'ı ziyaret etti - Son Dakika

Fenerbahçe Kulübünün yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt, Nüket Küçükel Ezberci ve Selma Altay Rodopman, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bakanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette kadınlar ve kız çocuklarının sporda daha aktif rol almasının sağlanması, sporun yaygınlaştırılması konularında fikir alışverişinde bulunuldu.