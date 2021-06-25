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Fenerbahçe Kulübünün kongresi - Son Dakika

Fenerbahçe Kulübünün kongresi

25.06.2021 20:07
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın dün kendisine yönelik yaptığı eleştirilere yanıt verdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın dün kendisine yönelik yaptığı eleştirilere yanıt verdi.

Ülker Stadı'nda düzenlenen seçimli olağan genel kurul toplantısında konuşan Koç, kendisi ve arkadaşlarının Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık yapmadığını belirtti.

Hiçbir konuşmasında Aziz Yıldırım'dan "Eski başkan" şeklinde bahsetmediğini vurgulayan Koç, "Dünden beri büyük ikilem içindeyim. FB TV'de konuşmanın hepsini hiçbir şekilde kesmeden yayımladık. Bu sadece duyduğumuz saygının bir göstergesi değil, kendimize duyduğumuz öz güvenin de bir işaretidir. Çıkın karşımıza diyoruz, çıkmıyorlar. Burada asıl hedef yıpratmak. Bu zihniyette olan insanlar, Fenerbahçe'nin başarısıyla uzaktan yakından alakaları olmayan insanlar. Fenerbahçe'nin de bir PYK'sı var. Paralel Yönetim Kurulu." ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden beri Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının federasyonlara ziyarette bulunduğunu dile getiren Koç, şöyle devam etti:

"Acaba oralara gittikleri zaman, federasyon başkanıyla görüştükleri zaman Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk başvurusuyla ilgili bir şey soruyorlar mı ' Destek veriyorlar mı ' Arka arkaya sistematik hakkımız yendiği zaman tepkide bulunuyorlar mı yoksa iyi mi yapıyorsunuz diyorlar ' Aman 28 şampiyonluğu onaylamayın bekleyin biz geleceğiz o zaman onaylayın mı diyorlar ' Ne yapıyorlar merak ediyorum. Ali Koç nefreti Fenerbahçe'ye olan sevginizi, Fenerbahçe'nin başarısını istemenizin önüne geçebiliyor. Dün, hafta sonu seçimlerimiz olduğu için şehir dışından dernekler, münferit kongre üyeleri bir sürü gelenler oldu. 2 tane konuyla karşı karşıyaydık. Bir taraf diyor ki gereke dersi gereken cevabı vermezseniz hakkımızı helal etmeyiz. Bir taraf diyor ki bu seviyeye kendinizi indirmeyin, oyuna gelmeyin. Aklını yitirmiş bir yaklaşım sergileyen insanlara cevap vermek için Fenerbahçe'yi küçük düşürmeyin."

"Artık kırgın değil kızgınım"

Ali Koç, artık Aziz Yıldırım'a kırgın değil kızgın olduğunu ifade etti.

Ekibinin Aziz Yıldırım'ı kandırdığını ifade eden Koç, "Aziz Yıldırım hala benimle uğraşmanın beni kızdırmanın nelere mal olacağını görememiştir. Çok isterdim buraya gelme nezaketini, cesaretini göstermesini. Otopark konusunda kartları Fenerium'a tahsis ettik. Abdullah Bey yürüyemiyormuş. İstiyorsanız tribüne size yer ayıralım dedik. Abdullah Bey'in yürüyemeyeceğini ifade ederek nezaketsizlik diyerek gelmediler. Şart mı Abdullah beyle gelmeniz. Geri kalanınız gelin Abdullah Bey gelmesin. Onunla her lokantaya, sıra gecesine gidebiliyorsunuz, buraya gelin. Ayrıca sizin beraber ne işiniz var bu kadar hakareti ettikten sonra." diye konuştu.

Saygılı yaklaşımının kendisi için artık geride kaldığını vurgulayan Koç, şunları aktardı:

"Benim için artık sadece Aziz Yıldırım'sınız çünkü siz Fenerbahçe'ye saygı duymuyorsunuz, hatta kendinizi hepimizin üstünde görüyorsunuz. Hatta Fenerbahçe'den de büyük görüyorsunuz. Yani siz olmazsanız Fenerbahçe neredeyse olmayacak gibi gösteriyorsunuz ama artık kulübe zarar veriyorsunuz. 3 sene evvel buradaki seçim sonuçlarını hazmetmeniz lazım. Dün göstermiş olduğunuz hazımsızlık, beni küçültmek için yaptıklarınız önce sizi daha önemlisi Fenerbahçe'yi küçültüyor. Artık haddinizi aştınız. Biz rakiplerle mücadele ederken ne yazık ki sizlerle de mücadele etmek zorundayız. Son derece kendini bilmez, tutarsız, küstah, dengesiz, tehditkar, intikam isteğiyle bezenmiş açıklamalar, çirkin üslup, yakışıksız içerik, parmak sallama, kibir.. Unutmuştuk biz bunları keşke tekrar hatırlatmasaydı."

"İntikamınızı benim başkanlık dönemim bitince alın"

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın kendisine karşı intikam beslediğini öğrendiğini dile getirdi.

Efsane başkan dedikleri Aziz Yıldırım'ın kendilerini SPK'ye şikayet ettiğini hatırlatan Koç, "İntikamınızı benim başkanlık dönemim bitince alın. İçine Aziz ve arkadaşları kaçmış diyorsunuz ya bir aynaya bakın. Bana olan husumetiniz kulübümüze zarar vermekte. Koskoca efsane başkanımız Fenerbahçe'yi SPK'ye şikayet ediyor. Daha dönemimizin ilk başlarında ortak tanıdığımız birine 'intikamımı almadan ölmeyeceğim.' demişsiniz. Bel ki şaka yaptınız ama 2.5 sene sonra görüyorum ki pek şaka değil. FETO'culukla suçlamadım diyorsunuz benim bir proje olduğumu özel toplantılarda anlatmışsınız, size yazıklar olsun. Ben sizinle havada, karada, suda her yerde mücadele ederim ama kulübümüze zarar veriyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Aziz Yıldırım'ın çıkarlarının kulübün önüne geçtiğini belirten Ali Koç, şöyle konuştu:

"Keşke bize akil insanlık yapsaydınız, elimizden tutsaydınız keşke. Zaman zaman size danışabilseydik. Keşke 3 Temmuz davasının üstüne hepimiz yek vücut gidebilseydik. Sizin çıkarlarınız bu kulübün önüne geçmiştir. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz, bu kulübün başarısızlığını nasıl istersiniz sırf başındakini sevmediğiniz için. Sivasspor maçından sonra sevindiniz mi yoksa üzüldünüz mü ? Dünkü konuşmadan sonra üzülmeniz mümkün olamaz. Açtığımız yeni sayfada çok daha emin adımlarla gideceğiz. Birleştirici olacakken camiada kazan kaynasın, bölünmeler olsun diye herhalde bir fitil ateşliyorsunuz. İşinize gelince taraftar, gelmeyince kombinesi iptal. Bu kadar aklında git gel yaşayan kişilerin dengeli hareket etmeleri mümkün değil."

"Önümüzdeki sene şampiyon olmak zorundayız ve Allah'ın izniyle olacağız"

Ali Koç, önümüzdeki sezon şampiyonluk yaşamak zorunda olduklarını söyledi.

Kendi dönemlerinde kulüpten sadece 2 ihraç olduğuna da değinen Koç, geçen 3 senede emeklerinin, çabalarının, hedeflerinin ve en önemlisi kalplerinin karşılığını saha sonuçlarında alamadıklarını belirtti.

Söz konusu süreçte mali sorunların yanı sıra amatör şubelerde çok başarılı olduklarını vurgulayan Koç, sözlerin şöyle tamamladı:

"Yaşanan kötü süreci en kısa zamanda telafi edeceğimizi, bugüne kadar hiçbir şey vadetmedim ama bu sefer sizi mahcup etmeyeceğiz. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. 3 yılın kazandırdığı tecrübeler, yaşattığı acılar, sıkıntılar bize çok şey öğretti. Tam anlamıyla yepyeni sayfa açıyoruz. Her zamankinden daha dirençli, daha motive ve inançlıyız. Ana hedefimizden, planlarımızdan hiçbir şekilde sapmadık. Uygulamada istediğimizi yakalayamadık ama inşallah önümüzdeki sezon hepimizin mutlu olacağı, şampiyonluk geldikçe doğrunun, iyinin, güçlü ve başarılı olabileceğini göstereceğiz. Değişim başlamıştır, eskisi gibi değildir. Belli başlı kulüpler istedikleri gibi cirit atmakta, hakem atamakta, gözlemci raporları değiştirmekte eskisi kadar talepkar değillerdir. Samandıra bambaşka olacak. Hep istediğimiz, görmeyi arzu ettiğimiz ruhu sahaya öyle bir aşılayacağız ki bunun karşılığını sahada ilk günden görmeye başlayacaksınız. Doğru yoldayız, ekilen meyvelerin karşılığını alma zamanı. Önümüzdeki sezon şampiyon olmak zorundayız ve Allah'ın izniyle olacağız."

(Devam edecek)

Fenerbahçe Kulübünün kongresi
Fenerbahçe Kulübünün kongresi
Fenerbahçe Kulübünün kongresi
Fenerbahçe Kulübünün kongresi

Aziz Yıldırım, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübünün kongresi - Son Dakika Spor


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