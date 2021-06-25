Fenerbahçe Kulübünün kongresi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kendisine yönelik sert eleştirilerde bulunan sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'a cevap verdi.

Başkan Koç, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul toplantısının ilk gününde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'ın sarı-lacivertli kulübün mevcut yönetimini mahkemeye vereceğine dair ifadeleriyle ilgili Ali Koç, "Teklifim nedir? Ayağa kalkmayan şöyle diyorsunuz ya. Beni mahkemeye vermezseniz öyle olsun. Beni küçük düşürmek için onların eski futbolcularından medet umuyorsunuz ya mahkemeye vermeyen öyle olsun. Koskoca Aziz Yıldırım böyle bir adamdan medet umar mı?" diye konuştu.

Birçok konuda yaptığı eleştirisiyle ilgili Aziz Yıldırım'ı FB TV'de bir araya gelmeye davet eden Koç, "Teklifimde ısrar ediyorum. Kabul etmezseniz maça filan da gelmeyin. FB TV'ye çıkacağız. Sizin yaptığınız bütün iddiaları hatta unuttuklarınızı tek tek konuşacağız. Herkesin kim doğru, kim yalan söylüyor bilmesi lazım. Belki mahcubiyet duyarsınız. Bize omuz verirsiniz bu mücadeleyi hep birlikte yaparız. Üç yıl önce size yalan söylüyorsunuz demiştim. Şu an değişmemişsiniz demek durumundayım." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın elinde olduğunu iddia ettiği belgeleri açıklamasını isteyen Ali Koç, şöyle devam etti:

"Mesut Özil için bonservis ödememişiz. Evet ödemedik. İrfan Can Kahveci'yi 11 milyon avroya almışız. Açıklasın belgeleri. Siz değil miydiniz Fenerbahçe'yi mahkeme kapılarında süründürmeyin diye insanları şikayet eden. Eleştirilerimizi genel kurulda yapın diyen siz değil miydiniz? Siz dün 5 adam tutacağım, tutanak tutacaklar demiştiniz. Büyük konuşmamak gerek. Benim de yaşım ilerleyince aynı şeyleri yaşayacağım. Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz. 150 milyon avro, lira, Hepsi birbirine karışıyor. Size şunu söylüyorum. Biz yüz yüze geleceğiz. Siz gelmezseniz ben sizinle yüz yüze geleceğim. Kaçmak yok. Lütfen camiamızı kavganın içine çekmeyin."

"Beni değil siz hiç kimse tehdit edemez"

Hiç kimsenin kendisine tehditte bulunamayacağını belirten Ali Koç, şunları aktardı:

"Efsane başkan olarak kalmak istiyorsanız sizden bekleneni yapın. Ailemi çok seviyorsunuz ya sevindim. Abim rahmetli Mustafa Koç, babam Rahmi Koç. Ben hariç hepsini çok seviyorsunuz. Herhalde onların yanında benim emeklerim mukayese edilemez. Rahmi Koç'un bir lafı vardır; 'Yaydan çıkan ok, geçen zaman, ağızdan çıkan söz ve kaçan fırsat bir daha geri gelmez.' Siz dün o sözleri ettiniz. Bunun hesabını vereceksiniz. Beni değil siz hiç kimse tehdit edemez. Sizden bir ricam var. Fenerbahçe ile ilgili bir şey konuşurken beni dahil edecekseniz ailemin adını ağzınıza almayın. Sakın bir daha yapmayın. Şiddetle tavsiye ediyorum."

"Ne kulübü satan var, ne de satılabilecek mevzuatı var"

Ali Koç, selefi Aziz Yıldırım'ın bahsettiği sarı-lacivertli kulübün satışı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Fenerbahçe taraftarının kulübün satışına asla müsaade etmeyeceğinin altını çizen Başkan Koç, şunları kaydetti:

"Kulübü sattırmam gibi garip söylemler içindesiniz. Olmayan bir gündemi çıkarıyorsunuz sonra da kurtarıcı rolüne giriyorsunuz. Ne kulübü satan var ne de satılabilecek mevzuatı var. Biri bu kulübü satışa çıkarırsa 3 Temmuz'da olduğu gibi bu taraftar müsaade etmez. Müthiş bir mali tablo bıraktığınızı ifade ediyorsunuz. Az kalsın kendimizi size karşı borçlu hissedecektik. Kulübün hangi yöneticisine kasa kolaylığı yaptığınızı orada konuşacağız. 8,6 milyon dolar kredi alıp 9,6 milyon dolar verdiğinizi anlatacaksınız. 'Söz konusu paraysa kimse bana laf edemez.' dediniz. Bunu anlatacaksınız. Konuşacaklarımız var."

"Bizler yolcu, taraftar hancıdır"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Aziz Yıldırım'ın "Seni taraftarla göndereceğim." ifadesine yönelik şunları kaydetti:

"Beni seyirciyle yollayacaksınız, öyle mi? Bizler yolcu, taraftar hancıdır. Kongre, taraftarın resmi temsilcileridir. Olabilir. Zaten istenmediğimi hissettiğimde giderim. Ancak şunu bilin ki o taraftar sizi bugün buraya getirmedi. Otopark mazeretiyle gelmiyoruz dediniz. Fenerbahçe kimsenin tekelinde değildir. 114 yıllık kulüp sizin tekelinizde mi olacak? Yok sahaya dönmüş, her maçı izleyecekmiş. Hadi... Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan değerleri ne çabuk unutmuşsunuz. İyi bir 3 sene geçirmedik ama kimse samimiyetimizden şüphe edemez. Hiçbir Fenerbahçe başkanı Fenerbahçe'nin başarısızlığını istemez, dua etmez. Allah bana bu günleri göstermesin."

Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın transferler, basketbol şubesi ve diğer konulardaki eleştirilerine ise şu yanıtı verdi:

"Yaptığımız her transferi denk bütçeyle yaptık. Sizler iyi biliyorsanız bizden önce 6 yılda transfer zararı 100 milyon avro. Borçla gayrimenkul alınmış. Hepsi ipotekli. Ama bunları gözünüze bakarak tartışmak istiyorum. Basketbol şubesiyle ilgili teklifinizi dinlemek isteriz. Kulübün içinde olmadan da destek sağlayabilirsiniz. FenerOl'a bir kuruş para vermediniz. Olabilir, 'Yeni yönetimi sevmiyoruz' diyebilirsiniz. Üniversite için bize 7 mektup yolladınız, bir lira bağışta bulunmadınız."

(Bitti)