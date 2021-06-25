Fenerbahçe Kulübünün kongresi başladı

Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı başladı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede ilk olarak, yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin'in yaptığı açılış konuşmasının ardından genel kurul divan başkanlığına Vefa Küçük seçildi.

Mevcut başkan Ali Koç'un tek aday olarak gireceği kongrede, yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Olağan seçimli genel kurul toplantısında, 2019 ve 2020 yılları yönetim kurulu faaliyet ile denetim kurulu raporlarının okunması işlemine geçildi.