Fenerbahçe Kulübünün kuruluşunun 115. yılı - Yüksek Divan Kurulu Başkanı Dündar - Son Dakika
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Fenerbahçe Kulübünün kuruluşunun 115. yılı - Yüksek Divan Kurulu Başkanı Dündar

03.05.2022 18:13

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, "Kulübümüzü bir tüfeğin namlusunun ucunda gösterip tertemiz 2010-2011 şampiyonluğumuza gölge düşürmeye çalışanların bu kin ve nefret dolu girişimleri, 3 Temmuz kumpasına arka çıkmadır, Türk yargısının kesinleşmiş kararlarına meydan okumadır.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, "Kulübümüzü bir tüfeğin namlusunun ucunda gösterip tertemiz 2010-2011 şampiyonluğumuza gölge düşürmeye çalışanların bu kin ve nefret dolu girişimleri, 3 Temmuz kumpasına arka çıkmadır, Türk yargısının kesinleşmiş kararlarına meydan okumadır." dedi.

Sarı-lacivertli kulübün, kuruluşunun 115. yıl dönümü ve Ramazan Bayramı dolayısıyla Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği etkinlikte konuşan Dündar, törene katılan kulüp üyeleri ve ailelerinin bayramlarını kutladı.

Fenerbahçe'nin Türkiye'nin bağımsızlık ruhunu temsil ettiğini vurgulayan Dündar, Trabzonspor tribünlerinde açılan pankarta ilişkin ise şunları aktardı:

"Son olarak kulübümüzü bir tüfeğin namlusunun ucunda gösterip tertemiz 2010-2011 şampiyonluğumuza gölge düşürmeye çalışanların bu kin ve nefret dolu girişimleri, 3 Temmuz kumpasına arka çıkmadır, Türk yargısının kesinleşmiş kararlarına meydan okumadır. Pankart, takım otobüsümüzü kimlerin kurşunlamaya azmettirdiğinin işaretidir ve hain FETÖ'ye açıkça destek vermektir. Kulübümüz bu kumpasla da yargı önünde gereken her türlü mücadeleyi verecektir."

Sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan ise şunları kaydetti:

"Fenerbahçe, bundan 115 yıl önce bir fidan olarak doğdu, ülkesine hizmet etmeyi ilke edindi ve bir ruh olduğunu en güzel örneklerle gösterdi. Fenerbahçe, atasının izinden bir gün ayrılmadı, yolundan hiç sapmadı. Bu bayrak altında, bu güzel kulüpte nice 115 yıl olsun, birlik ve beraberliğimiz hiç bozulmasın."

Fenerbahçe Kulübünün kuruluşunun 115. yılı - Yüksek Divan Kurulu Başkanı Dündar
Fenerbahçe Kulübünün kuruluşunun 115. yılı - Yüksek Divan Kurulu Başkanı Dündar
Fenerbahçe Kulübünün kuruluşunun 115. yılı - Yüksek Divan Kurulu Başkanı Dündar
Fenerbahçe Kulübünün kuruluşunun 115. yılı - Yüksek Divan Kurulu Başkanı Dündar

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Fenerbahçe'den 115. yıl kutlaması Fenerbahçe'den 115. yıl kutlaması

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe Kulübünün kuruluşunun 115. yılı - Yüksek Divan Kurulu Başkanı Dündar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Kulübünün kuruluşunun 115. yılı - Yüksek Divan Kurulu Başkanı Dündar - Son Dakika
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