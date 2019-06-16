Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübünün mali genel kurulu
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Fenerbahçe Kulübünün mali genel kurulu

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübünün 2019 bütçesi kabul edildi.

Fenerbahçe Kulübünün mali genel kurulu, System.String[]
Fenerbahçe Kulübünün 2019 bütçesi kabul edildi.
Sarı-lacivertli kulübün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen 2018 yılı mali genel kurulunda 2019 bütçesi de üyelerin oylarına sunuldu.
Fenerbahçe Kulübünün 2019'daki gelirleri 1 milyar 472 milyon lira olarak kabul edilirken, giderleri ise 1 milyar 585 milyon lira olarak onaylandı.
Kulübün dönem zararı ise 794 milyon lira olarak belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:14 Kaynak: AA
Ülker Stadı, Fenerbahçe, Spor
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