Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübünün mali genel kurulu
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Fenerbahçe Kulübünün mali genel kurulu

45 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, genel kurul üyelerinden bir dizi konuda yetki aldı.

Fenerbahçe Kulübünün mali genel kurulu, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, genel kurul üyelerinden bir dizi konuda yetki aldı.
Sarı-lacivertli kulübün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen 2018 yılı mali genel kurulunda yönetim kurulu, üyelerden spor branşlarıyla ilgili şirketler, ticari işletmeler ve gayrimenkul yatırımlarla ilgili görev süresinin bitimine kadar yetki istedi.
Yönetim kurulu, Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili olarak Medicana Grubu ile yapılması planlanan iş birliğinin görüşülmesi için yetki talebinde bulundu.
İki talep de yapılan oylamanın ardından kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:18 Kaynak: AA
Ülker Stadı, Fenerbahçe Kulübü, Spor
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