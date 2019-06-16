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Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi başladı

19 dakika önce

Fenerbahçe Kulübünün 2018 yılı mali genel kurul toplantısı başladı.

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Fenerbahçe Kulübünün 2018 yılı mali genel kurul toplantısı başladı.
Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurula Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri ile genel kurul üyeleri katıldı.
Genel kurul divan başkanlığına, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük seçildi.
Başkan Ali Koç'un görevde bulunduğu 5 Haziran-31 Aralık 2018 döneminin ibraya sunulacağı kongrede, kulübün 2019 yılı bütçesi oylanacak.
Bu arada, genel kurul gündeminde yer alan eski başkan Aziz Yıldırım'ın görevde bulunduğu 1 Ocak-4 Haziran 2018 dönemi için, mevcut yönetim kurulunun isteğiyle yapılan oylama sonrasında ibra oylamasına gerek olmadığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:53 Kaynak: AA
Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Spor
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