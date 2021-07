Fenerbahçe Kulübünün tarihinin anlatıldığı Vakt-i Fener tablosu tanıtıldı

Fenerbahçe Kulübünün kuruluşundan bugüne kadar unutulmaz anlarının fotoğraflarla anlatıldığı Vakt-i Fener adı verilen tablonun tanıtımı yapıldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı tanıtım, Ülker Stadı 1907 tribününde yapıldı.

Fenerbahçe USA Derneği ve Sanatçı Burak Karavit'in ortak projesi olarak hayata geçen Vakt-i Fener eseri bir yılda tamamlandı. Eserin 2 milyona yakın fotoğraf arasından seçilen 7 bin 840 fotoğrafla yapıldığı belirtildi. Kronolojik olarak saat mekanizması tekniği kullanılarak hayata geçirilen eserin ortasında bulunan Fenerbahçe logosunun soldan sağa doğru Atatürk resmine dönüşmesi ilgi çekti.

Koç: "İlk defa böyle bir işle karşı karşıyayız"

Projenin orijinal bir eser olduğunu söyleyen başkan Ali Koç yaptığı konuşmada, "Amerika Fenerbahçeliler Derneği'ne, hem başkanına hem de yönetim kurulundan bütün üyelerine kadar böyle bir projeye vesile oldukları için özellikle teşekkür ederim. Hem projenin çok orijinal olması açısından hem de Fenerbahçe'nin hem ülke çapında hem de dünyaya yayılmış derneklerin çok sevdikleri; aşkla, sevdayla, tutkuyla bağlı oldukları kulüplere katkı sağlaması açısından da örnek bir proje. Pek çok derneğimiz kıymetli işler yapıyor ama ilk defa böyle bir işle karşı karşıyayız. Burak beye gelince, bu projeyi o kadar kalben, gönülden yapmış ki, yaşamış, içselleştirmiş sanki bundan önceki hayatında bu tarihin bir parçasıymış gibi bize bunları anlatıyor." diye konuştu.

Fenerbahçe USA Derneği Başkanı Fatih Akarsu tarihsel bir çalışma yaptıklarını kaydederek şunları aktardı:

"Sevgili Başkanımız Ali beyin başkan olmasından sonra kulüpte çok güzel atılımlar yapılmakta. Biz de bunlara uyum sağlamak ve başkanımızın vizyonuna katkı da bulunmak için derneklerin de vizyonunu gelişen çağda biraz daha yukarıya çekmek ve yeni bir şey yapmak için yola çıktık. Burak Karavit, 20 yıldır derneğimizin sanatsal işlerini yapmış ve yardım etmiş gönüllü bir arkadaşımız. Bu fikrimi onunla bir konuşmamızda dile getirdim ve 'tarihsel bir çalışmayı hem kulübümüze kazandıralım, hem de geçmişi geleceğe aktarabilelim' dedim. Burak'la bu kararı aldıktan sonra kendisinin çok yoğunluğu olmasına rağmen konu Fenerbahçe olunca, cumhuriyeti, vatan sevgisini, Atatürk'ü bir potada eritme olunca bizler için çok önem kazanıyor."

Karavit: "Bu projeyle gerçek Fenerbahçeli oldum"

Vakt-i Fener eserinin sanatçısı Burak Karavit ise şunları söyledi:

"Sevgili Ali Bey'in de bahsettiği gibi projeyi ilk aşamada sunduğumuzda, projeyi anlatabilmek için akla karayı seçtim. Çünkü elimde yeteri kadar materyal yoktu. Şu andaki olaya getirebilmek için de görsel olarak o vizyonu ona verebilmek gerekiyordu. Belki bir noktaya kadar o vizyonu verebildik ama eminim veremediğimiz noktalarda oldu, fakat Ali Bey kendisi çok vizyoner bir insan. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Projenin başından itibaren bizi hiç yalnız bırakmadılar. Kendi kendime her zaman Ali beyin projede görünmez kahraman olduğunu söylüyordum. Yoğunluğundan dolayı her zaman gelemiyordu ama her zaman eli projenin üzerindeydi, onu hissettiriyordu. Vakt-i Fener benim açımdan çok özel bir proje. Ben babadan kalma bir Fenerbahçeliyim. Anladığım kadarıyla bu projeyle gerçek Fenerbahçeli oldum çünkü Fenerbahçe'nin tarihini hepimiz yüzeysel olarak biliyorduk ama 6 ay boyunca derin bir şekilde onlarca kaynaktan inceleyip araştırdıktan sonra, doğruluklarını da bulduktan sonra Fenerbahçe'nin kulüp olarak sadece bir spor kulübü olmadığını, cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren her nokta da çok büyük rol oynadığını gördüm."

Organizasyonda ayrıca 1907 adet üretilen Vakt-i Fener eserinin satış kiti de tanıtıldı.