Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübünün TFF'ye "kural hatası" başvurusunda bulunması
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Fenerbahçe Kulübünün TFF'ye "kural hatası" başvurusunda bulunması

1 saat önce

Süper Lig'in 4. haftasındaki maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Fenerbahçe'nin müsabakanın 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı başvuruya ilişkin Alanyaspor Kulübü açıklama yayımladı.

Fenerbahçe Kulübünün TFF'ye

Süper Lig'in 4. haftasındaki maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Fenerbahçe'nin müsabakanın 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı başvuruya ilişkin Alanya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor Kulübü açıklama yayımladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 16 Eylül 2019 tarihinde yaşananlar Türk spor kamuoyu tarafından göz ucuyla değil, olanca açıklığıyla takip edilmiştir. Bu konu hakkında şu ana kadar açıklama yapmamamızın sebebi, Türk futbolunun asırlık çınarı Fenerbahçe Spor Kulübünün böyle bir başvuru yapacağına ihtimal vermememizden kaynaklanmaktaydı." ifadeleri kullanıldı.

Maçtan sonra tüm spor otoritelerinin ortak kanaatinin, bahse konu iki golün de futbol oyun kuralları dahilinde ve tertemiz olduğunun savunulduğu açıklamada, "Bu sürecin sonunda Türkiye Futbol Federasyonunun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Zekeriya Alp'in de maç sonu açıkladığı üzere, herhangi bir kural hatası bulunmadığı yönünde karar vereceğine inancımız tamdır." denildi.

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle müsabakanın 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunmuştu.

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:40 Kaynak: AA
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