Fenerbahçe Kulüp Başkanı Koç'a hakaret eden şahıs hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe Kulüp Başkanı Koç'a hakaret eden şahıs hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Koç'a hakaret eden şahıs hakkında işlem yapıldı

1 saat önce

Trabzon'da, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a sözlü hakarette bulunan şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Koç'a hakaret eden şahıs hakkında işlem yapıldı, System.String[]

Trabzon'da, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a sözlü hakarette bulunan şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'un konuk ettiği Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç'a, Medical Park Stadyumu'nda oynanan maç öncesi Şenol Güneş Spor Kompleksi protokol girişinde hakarette bulunan S.K isimli şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"01.02.2020 tarihinde Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka öncesinde stadyum protokol girişinde güvenlik bariyerlerin arka tarafından FB Spor Kulübü Başkanına sözlü hakarette bulunan S.K isimli şahsa 6222 sayılı kanunun 14/1 maddesine istinaden işlem yapılmıştır."

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:40 Kaynak: AA
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