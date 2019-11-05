Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı

Fenerbahçe, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı.

Fenerbahçe, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig'de yer alan takımları temsil eden Kulüpler Birliği Vakfının, bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil seçilmiştir. Vakfın 10. başkanı olan Mehmet Sepil ile yardımcıları Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu tebrik eder, yeni dönemlerinde başarılar dileriz."

Fenerbahçe Kulübü, Mehmet Sepil, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:16 Kaynak: AA
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