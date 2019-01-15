Fenerbahçe Kupa Hazırlıklarını Sürdürdü
48 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda perşembe günü Ümraniyespor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu'nda perşembe günü Ümraniyespor'a konuk olacak olan Fenerbahçe
, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu'nda karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri
'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde salonda denge egzersizleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman tam sahada iki grubun dönüşümlü olarak yaptığı hücum ve defans organizasyonları ile tamamlandı. Sarı-lacivertliler, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:46 Kaynak: İHA
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