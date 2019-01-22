Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kupa Mesaisine Başladı

Fenerbahçe Kupa Mesaisine Başladı

10 dakika önce

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Ümraniyespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Kupa Mesaisine Başladı, System.String[]
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Ümraniyespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de başladı. Bursaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncuların rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanın ilk bölümü salonda gerçekleştirilen egzersiz çalışmalarıyla başlarken; antrenmanın ikinci bölümünde sahaya geçen sarı-lacivertli futbolcular, hazırlıklarını ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, U21 takımının da katılımıyla gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:51 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yorumcu Alp Pehlivan: Fenerbahçe'nin 10 Transfere İhtiyacı Var Ziraat Bankasından, "Fenerbahçe'yi Küme Düşüreceğiz" Sözlerine Açıklama

Chelseali Moses, Fenerbahçe'ye Haber Gönderdi: Beni Alın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bursaspor Maçında Yıkıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 17:01:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kupa Mesaisine Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]