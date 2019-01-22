Fenerbahçe Kupa Mesaisine Başladı
10 dakika önce
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Ümraniyespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe
, Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu rövanşında Ümraniyespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri
'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de başladı. Bursaspor
karşılaşmasında forma giyen oyuncuların rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanın ilk bölümü salonda gerçekleştirilen egzersiz çalışmalarıyla başlarken; antrenmanın ikinci bölümünde sahaya geçen sarı-lacivertli futbolcular, hazırlıklarını ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, U21 takımının da katılımıyla gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:51 Kaynak: İHA
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