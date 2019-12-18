Fenerbahçe kupa yarışında tur atladı - Son Dakika
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Fenerbahçe kupa yarışında tur atladı

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında İstanbulspor, Fenerbahçe'yi ağırladı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında İstanbulspor, Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı-lacivertli ekip sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

(İLK YARI)

9. dakikada Alper'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt'ün şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

20. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahası dışında Tolga'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

39. dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuzhan'ın yerden vuruxu direğin yanından auta çıktı.

(İKİNCİ YARI)

54. dakikada Tolga'nın sağ çaprazdan yaptığı ortada ceza sahası içinde Zanka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

62. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Alper'in pasında Tolgay'ın şutu direğin yanından auta çıktı.

70. dakikada Deniz'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında kaleye yönelen topu kaleci Umut son anda kornere çeldi.

83. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Deniz'in pasında topla buluşan Tolgay'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Emre Malok xx, Ali Tuna xx, Mehmet Emin Tuğral xx

İstanbulspor: Umut xx (Yusuf dk. 75 xx), Wellington xx, Zafer xx, Mehmet xx (Muhammet Şahin dk. 78 xx), Süleyman x (Berk dk. 69 xx), Berkay xx, Kağan xx, Oğuzhan xx, Muhammed xx, Yavuzhan xx, Allahyar xx

Yedekler: Muhammed Enes, Cajic, Ali Aytemur, Batın, Diouf, Mustafa, Duhan

Teknik Sorumlu: Tamer Avcı

Fenerbahçe: Harun xx, Murat xx, Zanka xxx, Rami xx, Jailson xx, Tolgay xxx, Tolga xxx, Deniz xx, Ferdi xx, Alper xx, Mevlüt xx

Yedekler: Altay, Isla, Serdar, Dirar, Gustavo, Vedat Muriqi

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Zanka (dk. 54), Tolgay (dk. 83) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Murat Sağlam, Alper, Zanka (Fenerbahçe), Wellington, Süleyman (İstanbulspor)

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:50 Kaynak: İHA
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