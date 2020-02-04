Fenerbahçe, kupada GMG Kırklarelispor'la deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, kupada GMG Kırklarelispor'la deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, kupada GMG Kırklarelispor'la deplasmanda karşılaşacak

6 saat önce

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi GMG Kırklarelispor'a konuk olacak.

Fenerbahçe, kupada GMG Kırklarelispor'la deplasmanda karşılaşacak, System.String[]

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi GMG Kırklarelispor'a konuk olacak.

Kupada sırasıyla Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor ve Hes Kablo Kayserispor'u eleyerek çeyrek finale gelen sarı-lacivertliler, Kırklareli'den İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, bu maçta Süper Lig'de az forma şansı bulan oyuncularını oynatması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile kırmızı kart cezalısı Luiz Gustavo, bu karşılaşmada oynayamayacak.

Bu sezon kupanın sürpriz takımı GMG Kırklarelispor ise Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i elemeyi başardı.

GMG Kırklarelispor ile Fenerbahçe arasında yarın saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Müsabaka, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:36 Kaynak: AA
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