Fenerbahçe kupada yarı finalde - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe kupada yarı finalde - Son Dakika Spor

Fenerbahçe kupada yarı finalde

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında GMG Kırklarelispor'u 1-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe kupada yarı finalde, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında GMG Kırklarelispor'u 1-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, adını yarı finale yazdırdı.


Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, taraftarı önünde TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor'u konuk etti. İlk maçı geçtiğimiz hafta deplasmanda 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, mücadelenin 50. dakikasında Mevlüt Erdinç'in golüyle rakibini 1-0 geçti ve adını yarı finale yazdırdı.


Fenerbahçe, kupanın yarı final mücadelesinde, BŞB Erzurumspor - Trabzonspor turunun galibi ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hasan Ali 68 gün sonra kadroda yer aldı
Son Dakika: Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yarı finalde! "Cinsel yolla doping bulaştı" diye savunma yaptı, cezası kaldırıldı Barcelona'da Dembele sezonu kapattı

Son Dakika Haberleri
01:41 Kadir İnanır aradığı adresi bulamadı!
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 04:48:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe kupada yarı finalde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]