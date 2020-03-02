Fenerbahçe, kupada yarın Trabzonspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, kupada yarın Trabzonspor'a konuk olacak

6 saat önce

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, kupada yarın Trabzonspor'a konuk olacak, System.String[]

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig'de oldukça kötü bir dönem yaşayan ve son 5 maçından sadece 2 puan çıkarabilen sarı-lacivertliler, bu kulvarda yoluna devam ederek kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan katılan Fenerbahçe, sırasıyla Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor, Hes Kablo Kayserispor ve GMG Kırklarelispor'u eleyerek yarı finale geldi.

Fenerbahçe, Trabzon'dan İstanbul'a avantajlı bir skorla dönerek adını finale yazdırmayı hedefliyor.

İki takım bu sezon ligde 2 kez karşı karşıya geldi.

Kadıköy'deki maç 1-1 beraberlikle, Trabzon'daki mücadele ise bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

Ersun Yanal son maçına çıkacak

Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla kapanacak.

Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki son maçına çıkacak.

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:54 Kaynak: AA
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