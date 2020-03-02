Fenerbahçe, kupada yarın Trabzonspor'a konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, kupada yarın Trabzonspor'a konuk olacak - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, kupada yarın Trabzonspor'a konuk olacak

6 saat önce

Fenerbahçe, kupada yarın Trabzonspor'a konuk olacak - Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Trabzonspor deplasmanına çıkacakMedical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Fenerbahçe, kupada yarın Trabzonspor'a konuk olacak, System.String[]

Fenerbahçe, kupada yarın Trabzonspor'a konuk olacak - Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Trabzonspor deplasmanına çıkacak


Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.


Süper Lig'de oldukça kötü bir dönem yaşayan ve son 5 maçından sadece 2 puan çıkarabilen sarı-lacivertliler, bu kulvarda yoluna devam ederek kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor.


Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan katılan Fenerbahçe, sırasıyla Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor, Hes Kablo Kayserispor ve GMG Kırklarelispor'u eleyerek yarı finale geldi.


Fenerbahçe, Trabzon'dan İstanbul'a avantajlı bir skorla dönerek adını finale yazdırmayı hedefliyor.


İki takım bu sezon ligde 2 kez karşı karşıya geldi.


Kadıköy'deki maç 1-1 beraberlikle, Trabzon'daki mücadele ise bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.


Fenerbahçe'de 2 eksik


Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.


Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.


Ersun Yanal son maçına çıkacak


Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla kapanacak.


Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki son maçına çıkacak.

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Trabzonspor'da Daniel Sturridge'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi
Trabzonspor'dan ayrılan Daniel Sturridge'in yeni takımı belli oldu Daniel Sturridge, MLS ekibi Inter Miami ile anlaşmaya vardı Daniel Sturridge'in ayrılığı İngiltere'de geniş yankı buldu

Son Dakika Haberleri
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?
16:40 Rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan CZN Burak'ın annesi için istenen ceza belli oldu
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 18:04:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe, kupada yarın Trabzonspor'a konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]